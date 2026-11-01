Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm

Sau 3 số được triển khai với những chủ đề gắn liền với đời sống văn hóa nghệ thuật, chương trình Lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm 2026 tiếp tục số thứ 4 với chủ đề "Nhiếp ảnh cộng đồng - Từ ký ức đô thị đến Công nghiệp văn hóa". Chương trình do Hội đồng lý luận TP. Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Chương trình Lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm 2026 tổ chức số thứ 4 với chủ đề nhiếp ảnh cộng đồng, gắn ký ức đô thị với công nghiệp văn hóa

TP. Hồ Chí Minh tập huấn triển khai Luật Phát triển đô thị

Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ triển khai, thi hành Luật Phát triển đô thị và các văn bản liên quan trên địa bàn Thành phố, được tổ chức trực tiếp tại Sở Tư pháp TP kết hợp trực tuyến đến 123 điểm cầu tại UBND các xã, phường, đặc khu.

TP. Hồ Chí Minh tập huấn triển khai Luật Phát triển đô thị đến 123 điểm cầu tại cơ sở

Trồng cây dầu Côn Sơn, góp phần xây dựng Côn Đảo xanh

Trong khuôn khổ Hội thảo "Phát triển Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên và phát triển bền vững", các đại biểu đã tham gia hoạt động trồng cây tại khu vực Hồ Quang Trung 02, đặc khu Côn Đảo.

Đại biểu trồng cây tại đặc khu Côn Đảo, lan tỏa thông điệp phát triển xanh gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên

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