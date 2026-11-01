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Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026

Thời sự
TRUNG TÂM TIN TỨC

Thời sự trưa HTV - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm

Sau 3 số được triển khai với những chủ đề gắn liền với đời sống văn hóa nghệ thuật, chương trình Lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm 2026 tiếp tục số thứ 4 với chủ đề "Nhiếp ảnh cộng đồng - Từ ký ức đô thị đến Công nghiệp văn hóa". Chương trình do Hội đồng lý luận TP. Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026 - Ảnh 1.

Chương trình Lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm 2026 tổ chức số thứ 4 với chủ đề nhiếp ảnh cộng đồng, gắn ký ức đô thị với công nghiệp văn hóa

TP. Hồ Chí Minh tập huấn triển khai Luật Phát triển đô thị

Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ triển khai, thi hành Luật Phát triển đô thị và các văn bản liên quan trên địa bàn Thành phố, được tổ chức trực tiếp tại Sở Tư pháp TP kết hợp trực tuyến đến 123 điểm cầu tại UBND các xã, phường, đặc khu.

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026 - Ảnh 2.

TP. Hồ Chí Minh tập huấn triển khai Luật Phát triển đô thị đến 123 điểm cầu tại cơ sở

Trồng cây dầu Côn Sơn, góp phần xây dựng Côn Đảo xanh

Trong khuôn khổ Hội thảo "Phát triển Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên và phát triển bền vững", các đại biểu đã tham gia hoạt động trồng cây tại khu vực Hồ Quang Trung 02, đặc khu Côn Đảo.

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026 - Ảnh 3.

Đại biểu trồng cây tại đặc khu Côn Đảo, lan tỏa thông điệp phát triển xanh gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026.

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Chung tay phòng chống sốt xuất huyết | Thời sự trưa HTV ngày 30/10/2026

Chung tay phòng chống sốt xuất huyết | Thời sự trưa HTV ngày 30/10/2026

Thời sự 11:31 30/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày /10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026

Thời sự 15:16 28/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 28/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026

Thời sự 17:54 26/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

Thời sự 15:56 25/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” | Thời sự trưa HTV ngày 24/10/2026

Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” | Thời sự trưa HTV ngày 24/10/2026

Thời sự 15:16 24/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Thời sự 14:39 23/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Thời sự 17:02 21/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 16:33 20/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 15:09 16/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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