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Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 3/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu

Tại vị trí rộng 50m2 tại (bệnh xá Hồ Sâu) thôn Đồng Răm, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng đã phát hiện 02 hài cốt, cùng các hiện vật như dầu gió, gương tròn đường kính 5m vỏ màu hồng, cúc áo, ống hít, võng bộ đội. Trước đó, cũng tại bệnh xá Hồ Sâu, 01 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều hiện vật như cúc áo, tăng, và trang phục bộ đội cũng được tìm thấy. 

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026 - Ảnh 1.
Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 02 hài cốt, cùng các hiện vật như dầu gió, gương tròn đường kính 5m vỏ màu hồng, cúc áo, ống hít, võng bộ đội

Sinh hoạt điều độ vẫn mắc suy thận, anh trai được em ruột hiến thận để ghép

Một ca ghép thận đặc biệt vừa được diễn ra thành công tại bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM. Đây là ca ghép thận cùng huyết thống khi người em trai 31 tuổi hiến tặng một quả thận để cứu sống anh trai bị suy thận mạn giai đoạn cuối.
Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026 - Ảnh 3.
Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026 - Ảnh 4.

Bệnh nhân có tên viết tắt là M đã bất ngờ phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối vào tháng 4/2026

Nông dân phía Đông TP. Hồ Chí Minh chong đèn hoa Tết

Thời điểm này, nông dân trồng hoa Tết đang bước vào giai đoạn sản xuất đặc biệt: chong đèn xuyên đêm cho hoa cúc. Đây là kỹ thuật bắt buộc để điều tiết sinh trưởng, đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết Nguyên Đán. Trong không gian tĩnh lặng, hàng ngàn bóng đèn thắp sáng không chỉ nuôi dưỡng cây, mà còn thắp lên kỳ vọng về một mùa xuân đủ đầy.

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026 - Ảnh 5.

Tết năm nay, xã Kim Long trồng khoảng 22 ha cúc. Hơn 1 tháng qua, nông dân đã bắt đầu chong đèn cho hoa

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026.

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