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Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Sáng ngày 6/11, tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội long trọng tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026). Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự Lễ kỷ niệm.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026 - Ảnh 1.
Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026 - Ảnh 2.

Quang cảnh lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026) tại hội trường Diên Hồng 

Xã Châu Pha tăng tốc hoàn thiện hạ tầng dân sinh

Cùng với tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được đưa vào khai thác từ tháng 4/2026, hệ thống đường gom và cầu vượt dân sinh có vai trò quan trọng trong việc duy trì kết nối giữa các khu dân cư, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân. Tại xã Châu Pha, hạng mục đường gom dân sinh tuyến số 3 đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026 - Ảnh 3.

Xã Châu Pha đẩy mạnh nâng cấp hệ thống hạ tầng nhằm cải thiện chất lượng dân sinh

Bệnh lý cột sống: phẫu thuật ít xâm lấn, nâng cao hiệu quả điều trị

Theo dữ liệu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2023, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia Đông Nam Á có số trường hợp đau thắt lưng cao ảnh hưởng đến chất lượng sống và khả năng lao động. Thực tế điều trị cho thấy, phẫu thuật ít xâm lấn đang mở ra cơ hội điều trị hiệu quả và phục hồi nhanh cho người bệnh.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026 - Ảnh 4.

Các bác sĩ đang hỗ trợ bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật ít xâm lấn

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026.

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