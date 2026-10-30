Chung tay phòng chống sốt xuất huyết: Từ nhận biết nguy cơ đến hành động tại từng gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Thủ Đức phối hợp cùng nhãn hàng JUMBO VAPE thuộc Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam phát động năm thứ 16 chương trình "JUMBO VAPE – Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết", tập trung đưa kiến thức dễ hiểu, dễ thực hành đến từng khu dân cư, giúp mỗi gia đình chủ động giảm nơi muỗi sinh sản và hạn chế nguy cơ muỗi đốt.

Từ năm 2011 đến nay, chương trình đã tiếp cận hơn 130.000 hộ gia đình trên cả nước; được lan tỏa đến hàng triệu người qua các kênh truyền thông

TP. Hồ Chí Minh và Brunei thúc đẩy hợp tác giáo dục hòa nhập

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO đã có các hoạt động trao đổi, tìm hiểu về công tác giáo dục hòa nhập tại Thành phố, hướng đến nâng cao chất lượng hỗ trợ trẻ em khuyết tật, đặc biệt là trẻ tự kỷ.

Tại buổi đón tiếp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố luôn quan tâm phát triển giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập, bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển phù hợp với khả năng của mình

VietHope đưa công nghệ rTMS vào điều trị tâm thần kinh

Trầm cảm, rối loạn lo âu và mất ngủ kéo dài là những vấn đề sức khỏe cần được phát hiện, điều trị kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ mới đang góp phần đa dạng hóa các phương pháp điều trị, trong đó có kích thích từ xuyên sọ rTMS.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, VIETHOPE chú trọng đội ngũ chuyên môn và xây dựng phác đồ phù hợp với từng trường hợp

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