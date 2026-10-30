Chung tay phòng chống sốt xuất huyết: Từ nhận biết nguy cơ đến hành động tại từng gia đình
Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Thủ Đức phối hợp cùng nhãn hàng JUMBO VAPE thuộc Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam phát động năm thứ 16 chương trình "JUMBO VAPE – Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết", tập trung đưa kiến thức dễ hiểu, dễ thực hành đến từng khu dân cư, giúp mỗi gia đình chủ động giảm nơi muỗi sinh sản và hạn chế nguy cơ muỗi đốt.
TP. Hồ Chí Minh và Brunei thúc đẩy hợp tác giáo dục hòa nhập
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO đã có các hoạt động trao đổi, tìm hiểu về công tác giáo dục hòa nhập tại Thành phố, hướng đến nâng cao chất lượng hỗ trợ trẻ em khuyết tật, đặc biệt là trẻ tự kỷ.
VietHope đưa công nghệ rTMS vào điều trị tâm thần kinh
Trầm cảm, rối loạn lo âu và mất ngủ kéo dài là những vấn đề sức khỏe cần được phát hiện, điều trị kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ mới đang góp phần đa dạng hóa các phương pháp điều trị, trong đó có kích thích từ xuyên sọ rTMS.