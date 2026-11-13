Khởi tố kẻ vận chuyển lô 27.000 bao thuốc lá lậu tại Quảng Trị

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Xuân Triều.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 5/11/2026, tại Km2 đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra phương tiện do Triều điều khiển do có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Đặng Xuân Triều cùng chiếc xe tải chở 27.000 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu JET bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị truy đuổi, dừng phương tiện tại Km683 Quốc lộ 1A

Khi được yêu cầu dừng xe, Triều không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, tổ công tác đã dừng được phương tiện tại Km683 Quốc lộ 1A.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, trị giá ước tính hơn 500 triệu đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để nhận tiền công.