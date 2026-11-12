Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt | 60 Giây Sáng ngày 12/11/2026

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt

Đợt mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã biến nhiều tuyến giao thông thành điểm nóng về sạt lở và ngập lụt. Sáng 11/11, một sườn núi bất ngờ đổ sập xuống Quốc lộ 1D, chôn vùi một phần chiếc xe tải đang lưu thông và khiến tuyến đường tê liệt cục bộ.

Lực lượng chức năng tiến hành điều phối lại tuyến đường bị sạt lở

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người từ 60 tuổi

Gần 196.000 người dân từ 60 đến dưới 65 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh có thể được thành phố chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế từ năm 2027. Đây là đề xuất mang ý nghĩa an sinh xã hội thiết thực, tiếp nối chuỗi chính sách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà thành phố đang triển khai.

Người dân trên 60 tuổi đi làm hồ sơ khám sức khỏe tại địa phương

Đưa di sản nghề gốm đến gần học sinh

Nghề gốm Bình Dương với những giá trị văn hóa và kỹ thuật thủ công đặc sắc đang được lan tỏa bằng những cách tiếp cận gần gũi với thế hệ trẻ. Tại các trường học khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trên sản phẩm gốm đã giúp học sinh khám phá di sản ngay trong môi trường học đường.

Các em học sinh hứng thú với trải nghiệm làm gốm ngay tại môi trường học đường

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 12/11/2026.