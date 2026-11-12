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Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt | 60 Giây Sáng ngày 12/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 12/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt

Đợt mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã biến nhiều tuyến giao thông thành điểm nóng về sạt lở và ngập lụt. Sáng 11/11, một sườn núi bất ngờ đổ sập xuống Quốc lộ 1D, chôn vùi một phần chiếc xe tải đang lưu thông và khiến tuyến đường tê liệt cục bộ.

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt | 60 Giây Sáng ngày 12/11/2026 - Ảnh 1.
Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt | 60 Giây Sáng ngày 12/11/2026 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành điều phối lại tuyến đường bị sạt lở 

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người từ 60 tuổi

Gần 196.000 người dân từ 60 đến dưới 65 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh có thể được thành phố chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế từ năm 2027. Đây là đề xuất mang ý nghĩa an sinh xã hội thiết thực, tiếp nối chuỗi chính sách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà thành phố đang triển khai.

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt | 60 Giây Sáng ngày 12/11/2026 - Ảnh 3.

Người dân trên 60 tuổi đi làm hồ sơ khám sức khỏe tại địa phương

Đưa di sản nghề gốm đến gần học sinh

Nghề gốm Bình Dương với những giá trị văn hóa và kỹ thuật thủ công đặc sắc đang được lan tỏa bằng những cách tiếp cận gần gũi với thế hệ trẻ. Tại các trường học khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trên sản phẩm gốm đã giúp học sinh khám phá di sản ngay trong môi trường học đường.

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt | 60 Giây Sáng ngày 12/11/2026 - Ảnh 4.
Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt | 60 Giây Sáng ngày 12/11/2026 - Ảnh 5.

Các em học sinh hứng thú với trải nghiệm làm gốm ngay tại môi trường học đường 

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 12/11/2026.

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(HTV) - Ở tuổi 12, em Tạ Ngọc Cát Tường (học sinh lớp 7, Trường THCS Minh Đức, TP. Hồ Chí Minh) không chỉ sở hữu bộ sưu tập ấn tượng với hơn 30 huy chương Vàng Aerobic trong và ngoài nước, mà còn vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

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Một vụ va chạm giữa xe ô tô tải tập lái và xe máy xảy ra trên đường vành đai Tân An, tỉnh Tây Ninh vào chiều 4/11, khiến một người đàn ông bị thương. Vụ tai nạn cũng gây cản trở giao thông qua khu vực.

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