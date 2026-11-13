Đắk Lắk: Hai trường hợp tử vong và mất tích do nước cuốn | 60 Giây Sáng ngày 13/11/2026

Đắk Lắk: Hai trường hợp tử vong và mất tích do nước cuốn

Trong chiều 12/11, trên địa bàn các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã có hai trường hợp tử vong và mất tích do nước cuốn trôi khi đi đánh bắt cá trên hồ, đập.

Các sự vụ xảy ra từ tối 11 đến chiều 12/11, trong đó, nạn nhân đuối nước tử vong tại xã Hoà Mỹ là ông N.V.T (sinh năm 1981, xã Hoà Mỹ). Nạn nhân đi bắt cá trong đêm 11/11 thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích; đến trưa 12/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể.

Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi người dân di chuyển và đánh bắt cá

Khởi tố đối tượng vận chuyển 27.000 bao thuốc lá nhập lậu tại Quảng Trị

Vận chuyển trái phép 27.000 bao thuốc lá trị giá hơn 500 triệu đồng, đối tượng Đặng Xuân Triều vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 12/11. Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng Đặng Xuân Triều cùng chiếc xe tải chở 27.000 bao thuốc lá nhập lậu trị giá hơn 500 triệu đồng bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ

Nguyên nhân hàng chục con trâu, bò chết hàng loạt ở Nghệ An

Dịch tụ huyết trùng cấp tính bùng phát từ đầu tháng 11 khiến hàng chục con trâu, bò tại xã Hữu Kiệm, Nghệ An chết hàng loạt chỉ trong vài ngày, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi. Chính quyền địa phương đã khẩn trương tiêu hủy gia súc bệnh, phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và tiêm vắc-xin bao vây ổ dịch nhằm khống chế mầm bệnh lây lan.

Lực lượng chức năng và người dân xã Hữu Kiệm (Nghệ An) di chuyển gia súc chết do dịch tụ huyết trùng cấp tính đi tiêu hủy để tránh lây lan mầm bệnh

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 13/11/2026.