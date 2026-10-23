Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống ma túy từ trường học | Thời sự HTV ngày 23/10/2026

Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống ma túy từ trường học

Trường Đại học Sư phạm phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành "Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy". Không gian là mô hình tiên phong, sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, ứng dụng công nghệ số kết hợp trải nghiệm thực tế đầu tiên trong môi trường đại học về phòng, chống ma túy.

Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy ứng dụng công nghệ số và trải nghiệm trực quan, góp phần nâng cao nhận thức cho sinh viên

Kiện toàn tổ chức Đảng trong các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh

Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Các trường Đại học, Cao đẳng thành phố, đồng thời trao đổi phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh công bố các quyết định thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ

"Bài toán" thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu: Động lực từ cơ chế mới của TP. Hồ Chí Minh

Đây là buổi gặp gỡ trực tiếp giữa các nhóm nghiên cứu tại trường Đại học công thương TP. Hồ Chí Minh với các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư doanh nghiệp cùng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Thông qua hoạt động này, các dự án có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn, tìm kiếm đối tác chiến lược, tham gia các chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, hướng đến thương mại hóa sản phẩm.

Các nhóm nghiên cứu gặp gỡ nhà đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn và cơ hội hợp tác, thúc đẩy đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 23/10/2026.