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Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống ma túy từ trường học | Thời sự HTV ngày 23/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống ma túy từ trường học

Trường Đại học Sư phạm phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành "Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy". Không gian là mô hình tiên phong, sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, ứng dụng công nghệ số kết hợp trải nghiệm thực tế đầu tiên trong môi trường đại học về phòng, chống ma túy.

Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống ma túy từ trường học | Thời sự HTV ngày 23/10/2026 - Ảnh 1.

Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy ứng dụng công nghệ số và trải nghiệm trực quan, góp phần nâng cao nhận thức cho sinh viên

Kiện toàn tổ chức Đảng trong các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh

Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Các trường Đại học, Cao đẳng thành phố, đồng thời trao đổi phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống ma túy từ trường học | Thời sự HTV ngày 23/10/2026 - Ảnh 2.

Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh công bố các quyết định thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ

"Bài toán" thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu: Động lực từ cơ chế mới của TP. Hồ Chí Minh

Đây là buổi gặp gỡ trực tiếp giữa các nhóm nghiên cứu tại trường Đại học công thương TP. Hồ Chí Minh với các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư doanh nghiệp cùng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Thông qua hoạt động này, các dự án có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn, tìm kiếm đối tác chiến lược, tham gia các chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, hướng đến thương mại hóa sản phẩm.

Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống ma túy từ trường học | Thời sự HTV ngày 23/10/2026 - Ảnh 3.

Các nhóm nghiên cứu gặp gỡ nhà đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn và cơ hội hợp tác, thúc đẩy đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 23/10/2026.

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HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026

Thời sự 19:30 21/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026

Thời sự 20:52 18/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 20:27 16/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 20:56 15/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 19:37 14/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 19:25 12/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Thời sự 19:19 11/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

Thời sự 17:45 10/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 10/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

Thời sự 19:44 09/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

Thời sự 20:44 08/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 8/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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