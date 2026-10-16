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Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm xử lý tình trạng ngập úng do mưa lớn vượt thiết kế và triều cường dâng cao.

Trước dự báo còn 5 đợt triều cường cao đến cuối năm, UBND các phường, xã đặc khu đang đẩy nhanh sửa chữa nâng cấp công trình hạ tầng chống ngập và cảnh báo ngập sớm cho người dân.

Các địa phương tại TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng và triển khai cảnh báo ngập sớm cho người dân - Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp nâng cấp hạ tầng, chủ động ứng phó ngập úng và triều cường

Triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng "Hành trình tìm mẹ"

Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Họa sĩ - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Đặng Ái Việt khai mạc Triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng với chủ đề "Hành trình tìm Mẹ". Sự kiện hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026 - Ảnh 2.
Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026 - Ảnh 3.

“Hành trình tìm Mẹ” giới thiệu những bức ký họa, chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp lãnh đạo Tập đoàn Arup

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tập đoàn Arup (Vương quốc Anh) do Giám đốc điều hành Tập đoàn - Jerome Frost dẫn đầu. Arup là tập đoàn có gần 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, kỹ thuật và kiến trúc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà tiếp đoàn đại biểu Tập đoàn Arup do Giám đốc điều hành Jerome Frost dẫn đầu - Ảnh 4.

TP. Hồ Chí Minh trao đổi với Tập đoàn Arup về các lĩnh vực tư vấn, kỹ thuật và kiến trúc

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 16/10/2026.

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Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 20:56 15/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 19:37 14/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 19:25 12/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Thời sự 19:19 11/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

Thời sự 17:45 10/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 10/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

Thời sự 19:44 09/10/2026

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Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

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(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 8/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Từ "ngập đâu chống đó" đến "quản trị ngập": Hướng đi mới cho TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 7/10/2026

Từ "ngập đâu chống đó" đến "quản trị ngập": Hướng đi mới cho TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 7/10/2026

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(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

65 năm giữ "nhịp sống bình yên" | Thời sự HTV ngày 4/10/2026

65 năm giữ "nhịp sống bình yên" | Thời sự HTV ngày 4/10/2026

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(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 4/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Dự án chống ngập dự kiến vận hành vào tháng 11/2026 | Thời sự HTV ngày 1/10/2026

Dự án chống ngập dự kiến vận hành vào tháng 11/2026 | Thời sự HTV ngày 1/10/2026

Thời sự 19:19 01/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 1/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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