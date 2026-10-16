Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm xử lý tình trạng ngập úng do mưa lớn vượt thiết kế và triều cường dâng cao.

Trước dự báo còn 5 đợt triều cường cao đến cuối năm, UBND các phường, xã đặc khu đang đẩy nhanh sửa chữa nâng cấp công trình hạ tầng chống ngập và cảnh báo ngập sớm cho người dân.

TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp nâng cấp hạ tầng, chủ động ứng phó ngập úng và triều cường

Triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng "Hành trình tìm mẹ"

Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Họa sĩ - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Đặng Ái Việt khai mạc Triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng với chủ đề "Hành trình tìm Mẹ". Sự kiện hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

“Hành trình tìm Mẹ” giới thiệu những bức ký họa, chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp lãnh đạo Tập đoàn Arup

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tập đoàn Arup (Vương quốc Anh) do Giám đốc điều hành Tập đoàn - Jerome Frost dẫn đầu. Arup là tập đoàn có gần 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, kỹ thuật và kiến trúc.

TP. Hồ Chí Minh trao đổi với Tập đoàn Arup về các lĩnh vực tư vấn, kỹ thuật và kiến trúc

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 16/10/2026.