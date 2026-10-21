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HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác

Chiều nay, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí  đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống.

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) cùng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều 21/10

Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Dấu ấn kỹ thuật, nối nhịp đô thị

Đúng 8 giờ sáng 21/10, nhịp chính vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công, kết nối công viên Bến Bạch Đằng với bờ sông Thủ Thiêm. Công trình mang biểu tượng lá dừa nước đặc trưng, ứng dụng giải pháp "cầu mềm" và công nghệ chế tạo hiện đại trước khi đưa về trung tâm Thành phố.

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026 - Ảnh 2.

Toàn cảnh nhịp chính vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được lai dắt và định vị an toàn trên sông trong buổi sớm ngày 21/10

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh điều động nhiều cán bộ cấp Thành phố đến cơ sở nhận công tác

Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026 - Ảnh 3.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ vào chiều 21/10

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 21/10/2026.

Danh sách tập

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026

Thời sự 20:52 18/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 20:27 16/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 20:56 15/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 19:37 14/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 19:25 12/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Thời sự 19:19 11/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

Thời sự 17:45 10/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 10/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

Thời sự 19:44 09/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

Thời sự 20:44 08/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 8/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Từ "ngập đâu chống đó" đến "quản trị ngập": Hướng đi mới cho TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 7/10/2026

Từ "ngập đâu chống đó" đến "quản trị ngập": Hướng đi mới cho TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 7/10/2026

Thời sự 08:23 08/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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