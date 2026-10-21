HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác

Chiều nay, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống.

Toàn cảnh lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) cùng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều 21/10

Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Dấu ấn kỹ thuật, nối nhịp đô thị

Đúng 8 giờ sáng 21/10, nhịp chính vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công, kết nối công viên Bến Bạch Đằng với bờ sông Thủ Thiêm. Công trình mang biểu tượng lá dừa nước đặc trưng, ứng dụng giải pháp "cầu mềm" và công nghệ chế tạo hiện đại trước khi đưa về trung tâm Thành phố.

Toàn cảnh nhịp chính vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được lai dắt và định vị an toàn trên sông trong buổi sớm ngày 21/10

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh điều động nhiều cán bộ cấp Thành phố đến cơ sở nhận công tác

Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ vào chiều 21/10

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 21/10/2026.