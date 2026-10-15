CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức

Ngày 14/10 (Giờ địa phương), Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã đến dự Hội nghị 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh đến làm việc với Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof; để trao đổi về kinh nghiệm về mô hình quản lý, vận hành; cơ chế liên kết giữa chính quyền, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng các đơn vị nhân ngày truyền thống

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố.

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026- Ảnh 2.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng các đơn vị nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh trong thời đại số

Đặc thù có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu nhà trọ tập trung đông người lao động, phường Bình Trị Đông là địa bàn có nhu cầu thiết thực về phổ cập kỹ năng số cho thanh niên công nhân.

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026- Ảnh 3.

Đội hình thanh niên tình nguyện tích cực túc trực tại bộ phận một cửa để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 15/10/2026.

Danh sách tập

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 20:27 16/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 19:37 14/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 19:25 12/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Thời sự 19:19 11/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

Thời sự 17:45 10/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 10/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

Thời sự 19:44 09/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

Thời sự 20:44 08/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 8/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Từ "ngập đâu chống đó" đến "quản trị ngập": Hướng đi mới cho TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 7/10/2026

Từ "ngập đâu chống đó" đến "quản trị ngập": Hướng đi mới cho TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 7/10/2026

Thời sự 08:23 08/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

65 năm giữ "nhịp sống bình yên" | Thời sự HTV ngày 4/10/2026

65 năm giữ "nhịp sống bình yên" | Thời sự HTV ngày 4/10/2026

Thời sự 19:14 04/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 4/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Dự án chống ngập dự kiến vận hành vào tháng 11/2026 | Thời sự HTV ngày 1/10/2026

Dự án chống ngập dự kiến vận hành vào tháng 11/2026 | Thời sự HTV ngày 1/10/2026

Thời sự 19:19 01/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 1/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các chương trình khác