Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức
Ngày 14/10 (Giờ địa phương), Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã đến dự Hội nghị 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng các đơn vị nhân ngày truyền thống
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố.
Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh trong thời đại số
Đặc thù có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu nhà trọ tập trung đông người lao động, phường Bình Trị Đông là địa bàn có nhu cầu thiết thực về phổ cập kỹ năng số cho thanh niên công nhân.
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