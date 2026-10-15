Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức

Ngày 14/10 (Giờ địa phương), Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã đến dự Hội nghị 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh đến làm việc với Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof; để trao đổi về kinh nghiệm về mô hình quản lý, vận hành; cơ chế liên kết giữa chính quyền, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng các đơn vị nhân ngày truyền thống

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng các đơn vị nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh trong thời đại số

Đặc thù có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu nhà trọ tập trung đông người lao động, phường Bình Trị Đông là địa bàn có nhu cầu thiết thực về phổ cập kỹ năng số cho thanh niên công nhân.

Đội hình thanh niên tình nguyện tích cực túc trực tại bộ phận một cửa để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 15/10/2026.