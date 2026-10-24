Tăng cường kết nối hàng hải Việt Nam - châu Âu | Thời sự HTV ngày 24/10/2026

Tăng cường kết nối hàng hải Việt Nam - châu Âu
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và làm việc tại Cảng An- guốc Brơ-git, cảng lớn thứ hai tại châu Âu và là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế.
Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở
Tại phường Bình Tiên, Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại 18 khu phố, với lực lượng nòng cốt là cán bộ đoàn thể, tổ dân phố và những người am hiểu công nghệ. Các thành viên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Công dân số TP. Hồ Chí Minh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không tiền mặt.
Đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí xác định dự án được nhận ưu đãi đặc biệt
Trong phiên làm việc sáng 24/10 của Quốc hội, sau khi nghe báo cáo tại hội trường, đại biểu về tổ thảo luận cho ý kiến 3 dự án luật: Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 24/10/2026.