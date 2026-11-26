Thị trường vàng và tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 129,1–134,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm, trong đó DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Ngược chiều trong nước, giá vàng thế giới sáng 26/11 tăng 31,6 USD, lên 3.588,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,5 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí.

Chỉ số USD Index (DXY) giảm 0,11%, còn 103,71 điểm. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.679 đồng/USD.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 25/11. Brent tăng 3,5%, lên 94,61 USD/thùng; WTI tăng 2%, đạt 83,68 USD/thùng. Lo ngại gián đoạn nguồn cung và căng thẳng địa chính trị góp phần thúc đẩy giá dầu. Trong nước, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ ngày 19/11.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

VN-Index kết phiên 25/11 tại 1.687,45 điểm, giảm 9,69 điểm. Khối ngoại bán ròng khoảng 5.676 tỷ đồng, riêng VIC hơn 4.700 tỷ đồng.

Theo Kafi, VN-Index có thể dao động trong vùng 1.665–1.705 điểm. Vùng 1.660–1.690 điểm là hỗ trợ gần, trong khi 1.700–1.720 điểm là kháng cự. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi, duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và thận trọng với việc sử dụng đòn bẩy.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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