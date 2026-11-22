Thị trường vàng hôm nay

Giá vàng thế giới

Theo Kitco, lúc 4 giờ 30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 3.538 USD/ounce, giảm 4,33% so với phiên trước. Tính chung cả tuần, kim loại quý mất khoảng 8,7%, tiến sát ngưỡng 3.500 USD/ounce và xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do ở mức 25.950 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng không thể phục hồi dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Áp lực bán tháo trên thị trường tài chính, việc nhà đầu tư thu hẹp vị thế hàng hóa và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất đang gây sức ép lớn lên kim loại quý. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách dự báo sẽ có thêm những đợt tăng lãi suất, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng vẫn là mối lo ngại trọng tâm.

Giá vàng trong nước

Trong nước, sáng 22/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,5–133,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. DOJI và PNJ cũng giao dịch trong vùng giá này, cùng giảm 700.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng được niêm yết ở mức 128,3–133,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra. Phú Quý giao dịch ở mức 128–133,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, SJC niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 127,3–133,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng mỗi chiều. DOJI giao dịch ở mức 128–133 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng chiều mua vào và 300.000 đồng chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 128,3–133,3 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng mỗi chiều, xuống còn 128–132 triệu đồng/lượng.

Đáng lưu ý, chênh lệch mua vào – bán ra tại các doanh nghiệp vẫn ở mức cao, phổ biến từ 4 đến 5,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng; riêng vàng nhẫn SJC lên tới 6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách lớn này tiếp tục làm gia tăng rủi ro thua lỗ cho người mua nếu phải bán lại trong ngắn hạn.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước

Tính đến hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ 15 giờ ngày 19/11. Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 18.576 đồng/lít, giảm 823 đồng/lít; xăng E10RON95-III ở mức 19.100 đồng/lít, giảm 745 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá 26.347 đồng/lít, giảm 475 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.671 đồng/kg, giảm 1.071 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành này, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ ngày 12/11 và 19/11 đều giảm. Cụ thể, xăng RON92 giảm 3,07%; xăng RON95 giảm 2,65%; dầu diesel giảm 2,33% và dầu mazut giảm 5,81%.

Thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều, như các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran, những vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, dự báo dư cung của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong quý IV và xung đột Nga – Ukraine tiếp diễn. Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động tăng, giảm tùy mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới trải qua một tuần biến động và tiếp tục xu hướng đi xuống. Tính chung cả tuần, dầu Brent hướng tới mức giảm gần 4%, trong khi dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2026 giảm khoảng 5%. Đây là tuần giảm giá thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu chuẩn.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 20/11, giá dầu Brent chốt phiên ở mức 92,57 USD/thùng, tăng 0,64%; dầu WTI tăng 0,93%, lên 83,98 USD/thùng. Tuy nhiên, mức phục hồi trong phiên chưa đủ bù đắp đà giảm của những ngày trước đó.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ kỳ vọng nguồn cung dầu toàn cầu dư thừa ngày càng lớn, trong khi lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang dần phục hồi. IEA dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu quay lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng nhu cầu.

Bên cạnh đó, nhu cầu dầu suy yếu tại Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới – cũng gây sức ép lên thị trường. Sản lượng lọc dầu của nước này trong tháng 10 giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Mỹ, lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu tăng mạnh hơn dự kiến, tiếp tục củng cố lo ngại về tình trạng dư cung. Dù vậy, những vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn là yếu tố có thể khiến giá dầu biến động mạnh trong thời gian tới.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Lãi kép đơn giản là lãi sinh ra lãi. Thay vì rút lời ra tiêu, bạn gộp vào vốn để kỳ sau nhận lãi trên cả gốc lẫn lãi cũ.

Công thức cơ bản: FV = PV × (1 + r)ⁿ

Trong đó: PV là vốn ban đầu, r là lợi suất mỗi năm, n là số năm đầu tư, FV là giá trị nhận về.

Giả sử bạn đầu tư 100 triệu đồng với lợi suất 10%/năm:

• Lãi đơn (rút lãi mỗi năm): Năm nào bạn cũng nhận đúng 10 triệu.

• Lãi kép (tái đầu tư toàn bộ): Năm đầu nhận 10 triệu, năm hai 11 triệu, năm ba 12,1 triệu và lớn dần như quả cầu tuyết.

Khác biệt lúc đầu rất nhỏ, nhưng càng về sau lại càng khổng lồ.

Thời gian là "vũ khí" mạnh nhất

Sau 10 năm, lãi kép (259 triệu) và lãi đơn (200 triệu) chưa chênh nhiều. Nhưng sau đó, đường lãi kép dựng đứng: đạt 673 triệu ở năm 20 và 1.745 triệu ở năm 30 — gấp 4,4 lần mức 400 triệu của lãi đơn. Phần lớn tài sản hình thành ở những năm cuối, cũng là lúc nhiều người mới mất kiên nhẫn bỏ cuộc.

Mẹo nhẩm nhanh – Quy tắc 72: Lấy 72 chia cho lợi suất hằng năm để ước tính số năm nhân đôi vốn. Với 10%/năm, vốn nhân đôi sau khoảng 7,2 năm. Lợi suất cao luôn khó kiểm soát, còn thời gian là thứ duy nhất bạn không thể mua lại.

Cái giá của hai chữ "để sau"

Nhiều người hay nghĩ: "Đợi vài năm nữa nhiều tiền rồi đầu tư." Hãy xem câu chuyện của An và Bình, cùng đạt lợi suất 10%/năm và cùng bỏ 3 triệu/tháng (36 triệu/năm):

• An bắt đầu sớm, đóng đều 10 năm (360 triệu) rồi dừng hẳn, để tài khoản tự sinh lời.

• Bình trì hoãn 10 năm, sau đó đóng liên tục 25 năm (900 triệu — gấp 2,5 lần An).

Sau 35 năm, An chỉ bỏ 360 triệu nhưng sở hữu 6.216 triệu đồng, còn Bình bỏ 900 triệu nhưng chỉ có 3.540 triệu đồng. 10 năm đi trước của An thắng trọn 25 năm bám đuổi của Bình. Thời gian trong thị trường luôn quan trọng hơn số tiền bạn có tại một thời điểm.

DCA: Đầu tư nhàn tênh, không cần đoán thị trường

Nỗi lo lớn nhất của người mới là: "Lỡ mua xong giá giảm thì sao?" Giải pháp thực tế nhất là DCA (Trung bình giá) — bỏ số tiền cố định vào một ngày cố định mỗi tháng, bất kể thị trường tăng hay giảm. Giá giảm thì mua được nhiều hơn; giá tăng thì mua ít đi. Theo thời gian, giá vốn bình quân được san phẳng mà bạn không cần đoán đỉnh hay đáy.

DCA không xóa bỏ rủi ro hay đảm bảo có lãi, nhưng giúp tránh hai cái bẫy lớn: mua đuổi lúc hưng phấn và hoảng loạn đứng ngoài lúc giá rẻ. Nó biến câu hỏi khó ("Mua lúc nào?") thành thói quen dễ ("Có lương là mua").

Với mức DCA 5 triệu/tháng (lợi suất 10%/năm), đến năm 15, lãi tích lũy (1.006 triệu) đã vượt vốn gốc (900 triệu). Đến năm 30, bạn nộp 1.800 triệu nhưng tài sản đạt khoảng 9.870 triệu — trong đó 82% là tiền lãi. Càng về sau, tiền làm việc nhiều hơn chính bạn.

Người mới nên "lướt sóng" hay "tích sản"?

Lướt sóng ngắn hạn (vài ngày, vài tuần) đòi hỏi đoán đúng cả điểm mua lẫn điểm bán, chịu phí giao dịch lặp lại và áp lực tâm lý cao. Nếu lỗ 50%, bạn phải lãi 100% mới hòa vốn, và mỗi lần cắt lỗ đều làm đứt chuỗi lãi kép.

Lướt sóng không luôn thua, nhưng là công việc chuyên biệt đòi hỏi nhiều thời gian và bản lĩnh. Với đa số người đi làm, để thời gian làm phần việc khó nhất vẫn bền vững hơn.

5 bước đơn giản để bắt đầu DCA

1. Đặt mục tiêu rõ ràng: Mua nhà, hưu trí hay tự do tài chính? Gắn với mốc năm cụ thể để giữ kiên nhẫn.

2. Chỉ dùng tiền nhàn rỗi: Lập quỹ dự phòng trước, chọn số tiền cố định vừa sức mỗi tháng.

3. Tự động hóa: Trích tiền đầu tư ngay sau khi nhận lương trước khi chi tiêu.

4. Đa dạng hóa, chi phí thấp: Chọn quỹ chỉ số, ETF hoặc rổ cổ phiếu chất lượng thay vì dồn vào một mã.

5. Rà soát mỗi năm một lần: Bỏ qua biến động hằng ngày, chỉ tái cân bằng danh mục mỗi năm và tăng mức đóng khi thu nhập tăng.

Không cần là thiên tài để bắt đầu

Lãi kép không đòi hỏi giỏi toán hay tiên tri thị trường, chỉ cần ba điều: bắt đầu sớm, đều đặn và kiên nhẫn. DCA biến ba điều đó thành thói quen để kỷ luật thay thế cảm xúc. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu là 10 năm trước, và thời điểm tốt thứ hai là hôm nay.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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