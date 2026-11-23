Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 23/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại hầu hết các thương hiệu lớn tiếp tục đi ngang sau những phiên giảm mạnh trước đó. Vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng 22/11. Riêng Phú Quý giao dịch ở mức 128 - 133,5 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng nhẫn cũng duy trì trạng thái ổn định, trong đó vàng nhẫn SJC ở mức 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng, DOJI 128 - 133 triệu đồng/lượng, PNJ 126 - 131,5 triệu đồng/lượng. Nhìn chung, thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới khi bước vào tuần giao dịch cuối tháng 11.

Vàng thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 23/11 giao dịch quanh 3.539,9 USD/ounce, tương đương gần 111 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí. Theo khảo sát của Kitco News được Báo Quân đội nhân dân dẫn lại, phần lớn chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần này. Thị trường đang hướng sự chú ý đến các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số lạm phát PCE, nhằm đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tỷ giá trong nước: Sáng 23/11, Ngân hàng Nhà nước duy trì tỷ giá trung tâm ở mức 25.659 đồng/USD, không đổi so với ngày trước đó. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục ổn định. Vietcombank niêm yết ở mức 25.570 - 25.980 đồng/USD (mua vào - bán ra), BIDV ở mức 25.580 - 25.960 đồng/USD, trong khi VietinBank giao dịch quanh 25.540 - 25.980 đồng/USD. Nhìn chung, tỷ giá trong nước chưa ghi nhận biến động đáng kể khi bước vào tuần giao dịch mới.

Tỷ giá thế giới: Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục duy trì triển vọng tích cực sau tuần tăng giá thứ tư liên tiếp. Chỉ số DXY dao động quanh 103,82 điểm, tiến gần vùng cao nhất trong 19 tháng. Đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt khi lạm phát chưa hạ nhiệt như mong đợi. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng góp phần gia tăng nhu cầu nắm giữ USD như một tài sản trú ẩn.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Sáng 23/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 19/11, đánh dấu lần giảm giá xăng thứ năm liên tiếp kể từ đầu tháng 11. Xăng E5RON92 được niêm yết không cao hơn 18.576 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S có mức giá tối đa 26.347 đồng/lít, dầu mazut không cao hơn 18.671 đồng/kg. Mặt bằng giá nhiên liệu trong nước tiếp tục hạ nhiệt theo xu hướng giảm của giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong kỳ điều hành gần nhất.

Giá dầu thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá dầu phục hồi trong phiên cuối tuần khi lo ngại căng thẳng Mỹ - Iran có thể tái bùng phát, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Theo dữ liệu được VOV dẫn từ Reuters ngày 22/11, dầu Brent tăng 0,64% lên 92,57 USD/thùng, trong khi WTI tăng 0,93% lên 83,98 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu Brent vẫn giảm gần 4% và WTI giảm khoảng 5% khi thị trường tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng dư cung và hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz dần phục hồi.





Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, khối ngoại bán ròng hơn 840 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 20/11 trong sắc đỏ. VN-Index giảm 0,83 điểm (-0,05%), xuống 1.688,79 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp, dù mức giảm đã thu hẹp đáng kể nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện trong phiên chiều.

Chỉ số mở cửa giảm gần 18 điểm và có lúc lùi về vùng 1.667 - 1.670 điểm trong phiên sáng. Từ khoảng 13 giờ 15 phút, lực cầu gia tăng giúp VN-Index dần phục hồi về sát mức tham chiếu 1.689,62 điểm. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về phía bán với 217 mã giảm, 96 mã tăng và 65 mã đứng giá trên HOSE.

Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét khi MBB giảm 2,41%, ACB giảm 2,24%, VPB giảm 1,91% và BID giảm 1,64%. Ở chiều ngược lại, TCB tăng 2,91%, STB tăng 2,61%, SSI tăng 2,30% và GAS tăng 1,73%. Đáng chú ý, cổ phiếu VIC đảo chiều tăng 0,79%, góp phần hỗ trợ chỉ số chung.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 15.930 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 7% so với mức bình quân 20 phiên. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 842,6 tỷ đồng, tập trung tại FPT, ACB, HDB, MBB và SHB. Về mặt kỹ thuật, vùng 1.660 - 1.680 điểm được theo dõi như khu vực hỗ trợ gần, trong khi vùng 1.700 - 1.720 điểm là ngưỡng kháng cự đáng chú ý.

VN-Index giảm 0,83 điểm (-0,05%), đóng cửa phiên 20/11 tại 1.688,79 điểm sau nỗ lực phục hồi từ vùng thấp trong phiên

Thị trường thế giới

Phố Wall tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 20/11, chịu áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Dow Jones giảm 1,93% xuống 48.147,33 điểm, S&P 500 giảm 3,70% còn 6.910,39 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 5,28%, xuống 22.617,73 điểm.

Đợt bán tháo khiến cả Dow Jones và S&P 500 rơi vào vùng điều chỉnh, khi đã giảm hơn 10% so với các mức đỉnh gần nhất. Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trước những lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ, hiệu quả đầu tư vào AI và triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Diễn biến tiêu cực trên Phố Wall tiếp tục là một yếu tố cần theo dõi đối với thị trường chứng khoán châu Á trong phiên đầu tuần.

Chuyên gia Kafi: VN-Index phục hồi cuối phiên nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu

Theo các chuyên gia phân tích tài chính Kafi, việc VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,83 điểm (-0,05%), xuống 1.688,79 điểm trong phiên 20/11, sau khi có thời điểm lùi về quanh 1.667 điểm, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tại vùng hỗ trợ 1.660 - 1.680 điểm. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều khi chỉ số vẫn ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp và nằm dưới mốc 1.700 điểm.

Nhịp hồi phục buổi chiều chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC tăng 0,79%, TCB tăng 2,91%, STB tăng 2,61%, SSI tăng 2,30% và GAS tăng 1,73%. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng như MBB, ACB, VPB và BID vẫn chịu áp lực bán.

Thanh khoản HOSE đạt khoảng 15.930 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 7% so với bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa trở lại mạnh mẽ. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng 842,6 tỷ đồng, tập trung tại FPT, ACB, HDB và MBB, khiến áp lực từ dòng vốn ngoại vẫn hiện hữu.

Theo Kafi, các chỉ báo kỹ thuật như Bollinger Bands, Stochastic và MACD vẫn cho thấy tín hiệu suy yếu. Vùng 1.660 - 1.680 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi VN-Index cần vượt lại mốc 1.720 điểm với thanh khoản cải thiện để củng cố khả năng phục hồi.

Dự báo đầu tư: Ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy sớm

Kafi khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi hoặc bắt đáy khi VN-Index chưa lấy lại vùng 1.700 - 1.720 điểm. Việc giải ngân thăm dò chỉ nên được cân nhắc khi chỉ số duy trì trên mốc 1.700 điểm, đồng thời thanh khoản và độ rộng thị trường có dấu hiệu cải thiện.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và xây dựng kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu chỉ số đóng cửa dưới vùng 1.660 điểm.

Đối với những danh mục đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu lớn, Kafi khuyến nghị cân nhắc giảm tỷ trọng từng phần tại các mã yếu hơn thị trường, đặc biệt là những cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại như FPT, ACB, HDB và MBB.

Dòng tiền phân hóa, nhóm năng lượng và chứng khoán xuất hiện điểm sáng

Theo Kafi, dòng tiền trong phiên 20/11 tiếp tục phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Áp lực bán tập trung tại nhóm ngân hàng, với MBB giảm 2,41%, ACB giảm 2,24%, VPB giảm 1,91% và BID giảm 1,64%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn thu hút lực cầu như TCB tăng 2,91%, STB tăng 2,61%, SSI tăng 2,30% và GAS tăng 1,73%. Đáng chú ý, nhóm năng lượng ghi nhận dòng tiền tích cực, trong đó POW nằm trong nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nổi bật.

Kafi cho rằng nhà đầu tư có thể ưu tiên theo dõi các cổ phiếu có câu chuyện riêng và được dòng tiền hỗ trợ, như nhóm năng lượng - điện khí gồm GAS, POW, nhóm chứng khoán với SSI và một số cổ phiếu ngân hàng có lực cầu tốt như TCB, STB.

Ngược lại, việc gia tăng tỷ trọng tại các mã đang chịu áp lực bán ròng mạnh cần được cân nhắc thận trọng cho đến khi dòng vốn ổn định hơn.

Tài chính cho người trẻ: Không vội bắt đáy khi thị trường biến động

Khi thị trường giảm nhiều phiên liên tiếp, nhà đầu tư trẻ không nên vội vàng bắt đáy mà cần quan sát tín hiệu phục hồi từ thanh khoản, độ rộng thị trường và dòng tiền. Việc chia nhỏ lệnh giải ngân, hạn chế vay đòn bẩy và xác định trước ngưỡng cắt lỗ sẽ giúp kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Đối với thị trường vàng, khi chênh lệch giá mua vào - bán ra ở mức 5 - 6 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư cần thận trọng với việc mua đuổi trong những thời điểm giá biến động mạnh.

VN-Index được dự báo giằng co trong vùng 1.665 - 1.710 điểm

Theo Kafi, trong phiên giao dịch đầu tuần 23/11, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong vùng 1.665 - 1.710 điểm.

Nếu lực cầu được duy trì tại vùng hỗ trợ 1.660 - 1.680 điểm cùng sự cải thiện của thanh khoản, chỉ số có thể xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật để kiểm định vùng 1.700 - 1.720 điểm. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng và đưa VN-Index xuống dưới mốc 1.660 điểm.

Diễn biến dòng vốn ngoại, nhóm cổ phiếu ngân hàng và công nghệ, cùng những biến động từ thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục là các yếu tố đáng chú ý. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần theo dõi kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 12, xu hướng giá vàng, giá dầu thế giới và kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước dự kiến ngày 26/11.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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