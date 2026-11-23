📊 Thị trường ngày 23/11/2026 | NewZMoney

📍 Giá vàng SJC đi ngang: Vàng miếng SJC giữ ổn định ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi vàng thế giới giao dịch quanh 3.539,9 USD/ounce.

📍 Giá dầu thế giới phục hồi: Dầu Brent đạt 92,57 USD/thùng, WTI ở mức 83,98 USD/thùng. Trong nước, xăng E5 RON92 giữ mức 18.576 đồng/lít, E10 RON95-III ở mức 19.100 đồng/lít.

📍 Đồng USD duy trì đà tăng: Tỷ giá trung tâm giữ ở mức 25.659 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY dao động quanh 103,82 điểm.

📍 VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp: Chỉ số đóng cửa phiên 20/11 tại 1.688,79 điểm, giảm 0,83 điểm (-0,05%). Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 842,6 tỷ đồng trên HOSE.

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