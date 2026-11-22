Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.
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(HTV) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay tiếp tục trượt dài ở cả hai chiều. Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần đi xuống trong bối cảnh lo ngại dư cung ngày càng lớn, cùng với hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz dần phục hồi.
Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.
Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hằng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng chiều thứ Bảy hằng tuần trên HTV9.
(HTV) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay tiếp tục trượt dài ở cả hai chiều. Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần đi xuống trong bối cảnh lo ngại dư cung ngày càng lớn, cùng với hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz dần phục hồi.
(HTV) - Sáng 21/11, giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống còn 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng. Trong khi giá dầu thế giới phục hồi ở phiên cuối tuần, đồng USD hạ nhiệt nhẹ trên thị trường quốc tế.
(HTV) - Sáng 21/11, giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống còn 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng. Trong khi giá dầu thế giới phục hồi ở phiên cuối tuần, đồng USD hạ nhiệt nhẹ trên thị trường quốc tế.
(HTV) - Thị trường tài chính ngày 20/11 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: VN-Index tiếp tục mất điểm, khối ngoại bán ròng gần 995 tỷ đồng, giá vàng thế giới giảm sâu. Trong khi đó, giá xăng trong nước tiếp tục giảm lần thứ năm liên tiếp.
(HTV) - Thị trường ngày 20/11 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index ngày 19/11 giảm 13,39 điểm xuống 1.689,62 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp và lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm. Khối ngoại bán ròng gần 995 tỷ đồng trên HOSE.
(HTV) - Chiều nay (19/11), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.
(HTV) - Thị trường ngày 19/11 ghi nhận giá vàng miếng hạ về mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng, giá dầu Brent đảo chiều giảm 1,28% còn 91,95 USD/thùng.
(HTV) - Thị trường ngày 19/11 ghi nhận áp lực điều chỉnh lan rộng khi VN-Index đóng cửa phiên trước giảm 23,71 điểm xuống 1.703,01 điểm, mức giảm mạnh nhất trong nửa tháng, đi kèm động thái bán ròng hơn 1.114 tỷ đồng của khối ngoại. Giá vàng miếng hạ về mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng.
(HTV) - Thị trường ngày 18/11 ghi nhận áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm hơn 10 điểm trong phiên 17/11, lùi xuống 1.726,72 điểm. Thanh khoản trên HOSE xuống mức thấp nhất khoảng một tháng, trong khi khối ngoại bán ròng gần 360 tỷ đồng.
(HTV) - Thị trường ngày 17/11 ghi nhận diễn biến phân hóa khi VN-Index đóng cửa phiên trước tăng nhẹ 1,96 điểm lên 1.736,89 điểm. Giá vàng miếng đi ngang ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng.