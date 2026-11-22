(HTV) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay tiếp tục trượt dài ở cả hai chiều. Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần đi xuống trong bối cảnh lo ngại dư cung ngày càng lớn, cùng với hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz dần phục hồi.