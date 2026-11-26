Thị trường vàng và tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 26/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm. Tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cùng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện được niêm yết quanh mức 129,1–134,1 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mức 128,5–134 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn SJC giảm 900.000 đồng/lượng, xuống còn 127,9–133,9 triệu đồng/lượng. DOJI điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng, hiện mua vào – bán ra ở mức 128,5–133,5 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng, còn 126–131,5 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Quý niêm yết quanh mức 128,5–132,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm tại nhiều thương hiệu cho thấy thị trường vàng trong nước vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC tiếp tục ở mức khoảng 5 triệu đồng/lượng, khiến nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ chi phí giao dịch và rủi ro biến động giá.

Vàng thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.588,7 USD/ounce trong sáng 26/11, tăng 31,6 USD so với phiên sáng trước đó. Diễn biến này cho thấy kim loại quý đã phục hồi sau nhịp giảm mạnh trong những phiên gần đây.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 21,6 triệu đồng/lượng.

Trong thời gian tới, diễn biến của đồng USD, triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục là những yếu tố có thể tác động đến xu hướng giá vàng. Dù vàng thế giới phục hồi, mức chênh lệch lớn giữa giá trong nước và quốc tế cùng khoảng cách mua – bán rộng vẫn là những rủi ro nhà đầu tư cần lưu ý.

Thị trường bạc: Bên cạnh vàng, bạc cũng là mặt hàng được nhà đầu tư quan tâm. Theo dữ liệu cập nhật trong tài liệu thị trường, bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 1,372 triệu đồng/lượng mua vào và 1,414 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay có thời điểm lùi về quanh 40 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 25/11. Diễn biến của kim loại này chịu ảnh hưởng từ sức mạnh đồng USD, kỳ vọng lãi suất của Mỹ và nhu cầu công nghiệp. Trong bối cảnh thị trường kim loại quý biến động, nhà đầu tư nên thận trọng với các quyết định mua bán ngắn hạn.

Tỷ giá trong nước: Ngày 26/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.679 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên trước. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.500 đồng/USD chiều mua vào và 26.912 đồng/USD chiều bán ra.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.610–26.020 đồng/USD; VietinBank ở mức 25.475–26.015 đồng/USD; BIDV ở mức 25.640–26.020 đồng/USD.

Tỷ giá thế giới: Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) giảm 0,11%, xuống 103,71 điểm. Đồng bạc xanh suy yếu so với một số đồng tiền chủ chốt. Trong đó, euro tăng 0,17%, lên 1,0983 USD; yen Nhật tăng 0,06%, lên 159,13 yen/USD; franc Thụy Sĩ tăng 0,63% so với USD, trong khi đô la Australia giảm 0,15%, xuống 0,6628 USD.

Diễn biến của đồng USD tiếp tục chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed và các dữ liệu kinh tế Mỹ. Đây cũng là những yếu tố có thể tác động đến tỷ giá trong nước, giá vàng và dòng vốn đầu tư trên thị trường tài chính.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Sáng 26/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng theo mức điều chỉnh từ 15 giờ ngày 19/11 của liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá không cao hơn 18.576 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít; dầu diesel 0,05S có giá tối đa 26.347 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 18.671 đồng/kg.

Như vậy, tại thời điểm cập nhật sáng 26/11, các mặt hàng xăng dầu trong nước vẫn giữ mức giá của kỳ điều hành ngày 19/11. Nhà đầu tư và người tiêu dùng tiếp tục theo dõi thông báo điều chỉnh giá mới của liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Giá dầu thế giới: Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/11. Dầu Brent tăng 3,21 USD, tương đương 3,5%, lên 94,61 USD/thùng. Dầu WTI tăng 1,63 USD, tương đương 2%, lên 83,68 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu diễn ra trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung gia tăng. Nhóm Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia và khu vực tài chính tại Riyadh trong ngày 25/11. Thông tin này làm gia tăng quan ngại về an ninh năng lượng và khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô tồn kho của nước này trong tuần kết thúc ngày 20/11 tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng. Mức tăng thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của giới phân tích.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi cuộc họp OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 29/11, nơi các nước thành viên thảo luận về kế hoạch sản lượng năm 2027. Triển vọng nguồn cung toàn cầu và những diễn biến địa chính trị được dự báo tiếp tục chi phối biến động giá dầu.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

VN-Index mất mốc 1.700 điểm, khối ngoại bán ròng kỷ lục

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 25/11 trong sắc đỏ. VN-Index giảm 9,69 điểm, tương đương 0,57%, xuống còn 1.687,45 điểm, chính thức đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm.

Trong phiên, chỉ số có thời điểm vượt 1.705 điểm nhưng không duy trì được đà tăng. Áp lực bán gia tăng vào buổi chiều, tập trung ở các nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 87 mã tăng và 241 mã giảm.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 16.091 tỷ đồng, tương ứng khoảng 576,3 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng khoảng 5.676 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong một phiên. Riêng cổ phiếu VIC bị bán ròng hơn 4.700 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã tiến gần 133.000 tỷ đồng.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, trong khi RSI ở vùng thấp và MACD duy trì trong vùng âm. Vùng 1.660–1.690 điểm được theo dõi như khu vực hỗ trợ gần, còn 1.700–1.720 điểm tiếp tục là vùng kháng cự quan trọng.

Thị trường chứng khoán thế giới

Chứng khoán châu Á phiên 25/11 chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 6,16%, xuống 4.697,49 điểm. Trong đó, cổ phiếu SK Hynix giảm 11,05% và Samsung Electronics giảm 9,87%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,78%, xuống 57.011,62 điểm. Áp lực điều chỉnh xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời sau nhịp tăng trước đó và đánh giá những lo ngại liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ.

Tại Phố Wall, phiên giao dịch ngày 24/11 ghi nhận diễn biến phân hóa. Dow Jones tăng 423,39 điểm, tương đương 0,85%, lên 50.018,70 điểm. Ngược lại, S&P 500 giảm 0,50%, xuống 7.201,09 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 1,48%, còn 23.733,54 điểm.

Áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn khi nhà đầu tư gia tăng hoạt động chốt lời. Chỉ số bán dẫn Mỹ giảm 7,9%, phản ánh tâm lý thận trọng đối với nhóm cổ phiếu công nghệ sau giai đoạn tăng mạnh. Diễn biến này tiếp tục tạo sức ép lên thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có các thị trường châu Á.

Chuyên gia Kafi: VN-Index đối mặt áp lực kiểm định vùng hỗ trợ 1.660 điểm

Theo các chuyên gia phân tích tài chính Kafi, việc VN-Index giảm 9,69 điểm xuống 1.687,45 điểm sau khi có thời điểm vượt 1.705 điểm cho thấy vùng 1.700–1.720 điểm vẫn là ngưỡng cản mạnh. Nhịp hồi phục trước đó chưa được xác nhận khi lực cầu chỉ đủ duy trì đà tăng trong phiên sáng, trong khi áp lực bán gia tăng vào buổi chiều.

Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng khoảng 5.676 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại cổ phiếu VIC. Diễn biến này cho thấy áp lực từ dòng vốn ngoại vẫn hiện hữu, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn trên thị trường quốc tế cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt giảm mạnh, trong khi Nasdaq Composite tiếp tục điều chỉnh.

Về kỹ thuật, các chỉ báo MA10, MA20, RSI và MACD chưa cho thấy tín hiệu phục hồi rõ ràng. Vùng 1.660–1.690 điểm tiếp tục là khu vực hỗ trợ gần, trong khi VN-Index cần vượt vững vùng 1.700–1.720 điểm cùng thanh khoản cải thiện để củng cố khả năng đảo chiều.

Dự báo đầu tư: Ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi

Theo Kafi, trong phiên giao dịch ngày 26/11, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong vùng 1.665–1.705 điểm.

Nếu lực cầu được duy trì tại vùng hỗ trợ 1.660–1.690 điểm, chỉ số có thể xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật để kiểm định lại vùng 1.700–1.720 điểm. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng và đưa VN-Index xuống dưới mốc 1.660 điểm.

Kafi khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi khi VN-Index vẫn đang chịu áp lực tại vùng kháng cự 1.700–1.720 điểm và khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Việc giải ngân thăm dò từng phần chỉ nên được cân nhắc khi chỉ số đứng vững trên mốc 1.700 điểm, đồng thời thanh khoản và độ rộng thị trường có dấu hiệu cải thiện.

Trong bối cảnh dòng vốn ngoại còn rút mạnh, nhóm cổ phiếu công nghệ và AI toàn cầu biến động lớn, nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý, tránh sử dụng đòn bẩy cao và xây dựng kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.660 điểm.

Đối với những danh mục đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu lớn, Kafi khuyến nghị cân nhắc giảm tỷ trọng từng phần tại các mã yếu hơn thị trường, đặc biệt ở nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán đang chịu áp lực bán.

Dòng tiền phân hóa, ưu tiên theo dõi nhóm hàng không và tiêu dùng

Theo Kafi, dòng tiền trong phiên 25/11 tiếp tục phân hóa và có xu hướng thận trọng. Áp lực bán tập trung ở nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Trong đó, MCH giảm 2,11%, còn VHM và HPG lần lượt kéo giảm khoảng 0,68 và 0,61 điểm đối với VN-Index. Riêng VIC chịu áp lực bán ròng lớn từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ghi nhận đóng góp tích cực cho chỉ số như HVN, VPL và SAB. Tuy nhiên, lực cầu tại các mã này chưa đủ tạo sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Kafi cho rằng nhà đầu tư có thể ưu tiên theo dõi những cổ phiếu có câu chuyện riêng và dòng tiền hỗ trợ, đặc biệt ở nhóm hàng không – du lịch như HVN, VJC, VPL và nhóm tiêu dùng – đồ uống như SAB, VNM.

Ngược lại, cần thận trọng với những cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh và nhóm vốn hóa vừa, nhỏ đang chịu áp lực giảm sâu. Việc gia tăng tỷ trọng chỉ nên được cân nhắc khi dòng tiền và xu hướng thị trường ổn định hơn.

Tài chính cho người trẻ: Không vội giải ngân khi thị trường chưa xác nhận xu hướng

Trong bối cảnh VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm và khối ngoại bán ròng kỷ lục, nhà đầu tư trẻ cần ưu tiên quản trị rủi ro thay vì chạy theo những nhịp hồi phục ngắn hạn.

Việc chia nhỏ lệnh giải ngân, duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và hạn chế sử dụng đòn bẩy sẽ giúp giảm áp lực khi thị trường biến động. Nhà đầu tư cũng nên quan sát thanh khoản, độ rộng thị trường và dòng tiền trước khi quyết định gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Đối với vàng, dù giá trong nước đang điều chỉnh giảm, chênh lệch mua – bán khoảng 5 triệu đồng/lượng và khoảng cách đáng kể so với giá vàng thế giới quy đổi vẫn là những yếu tố cần cân nhắc. Việc mua đuổi khi giá biến động mạnh có thể làm gia tăng rủi ro, đặc biệt với những người có kế hoạch đầu tư ngắn hạn.

VN-Index được dự báo giằng co trong vùng 1.665–1.705 điểm

Theo Kafi, trong phiên giao dịch ngày 26/11, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong vùng 1.665–1.705 điểm. Nếu lực cầu giữ được vùng hỗ trợ 1.660–1.690 điểm, chỉ số có thể phục hồi kỹ thuật để kiểm định lại vùng 1.700–1.720 điểm. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ bị xuyên thủng, áp lực điều chỉnh có thể mở rộng xuống dưới 1.660 điểm.

Bên cạnh diễn biến dòng vốn ngoại, nhà đầu tư cần theo dõi hoạt động giao dịch tại nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng, cũng như những biến động của nhóm công nghệ – AI – bán dẫn trên thị trường quốc tế. Các dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed trong cuộc họp ngày 8–9/12 cũng có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Trên thị trường hàng hóa, diễn biến giá vàng thế giới, đồng USD, giá dầu và những căng thẳng địa chính trị tiếp tục là các yếu tố đáng chú ý. Trong nước, nhà đầu tư và người tiêu dùng cũng cần theo dõi thông tin điều hành giá xăng dầu để cập nhật mặt bằng giá mới.

Nhìn chung, thị trường đang bước vào giai đoạn cần sự thận trọng khi áp lực bán vẫn hiện hữu trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Khả năng phục hồi của VN-Index sẽ phụ thuộc đáng kể vào lực cầu tại vùng hỗ trợ, diễn biến dòng vốn ngoại và sự cải thiện của thanh khoản trong các phiên tới.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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