Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 24/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục duy trì đà tăng mạnh sau phiên phục hồi đầu tuần. Vàng miếng SJC, DOJI và PNJ được niêm yết phổ biến ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 23/11. Riêng Phú Quý giao dịch ở mức 129,5 - 135 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, trong đó vàng nhẫn SJC ở mức 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng, DOJI 129,8 - 134,8 triệu đồng/lượng, còn PNJ 127 - 132,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước đã phục hồi sau chuỗi ngày điều chỉnh mạnh trước đó.

Vàng thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 24/11 tăng mạnh lên khoảng 3.664 USD/ounce theo ghi nhận lúc 4 giờ 30 phút (giờ Việt Nam). Đà phục hồi diễn ra khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này.

Tỷ giá trong nước: Sáng 24/11, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD được ghi nhận ở mức 25.668 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 23/11. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.500 - 26.901 đồng/USD. Trong khi đó, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.580 - 25.990 đồng/USD (mua tiền mặt - bán ra). Nhìn chung, tỷ giá trong nước duy trì ở mặt bằng cao khi thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Tỷ giá thế giới: Đồng USD tiếp tục mạnh lên, với chỉ số DXY vượt mốc 104 điểm trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Triển vọng lãi suất Mỹ và các dữ liệu lạm phát sắp công bố tiếp tục là những yếu tố chi phối diễn biến đồng bạc xanh.





Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Sáng 24/11, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 19/11. Xăng E5RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức tối đa 19.100 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S không cao hơn 26.347 đồng/lít, còn dầu mazut ở mức 18.671 đồng/kg. Mặt bằng giá xăng dầu trong nước tiếp tục duy trì sau đợt điều chỉnh giảm gần nhất.

Giá dầu thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng và tuyến đường ống dẫn dầu Sharara tại Libya hoạt động trở lại. Kết thúc phiên 23/11, dầu Brent giảm 3,46%, xuống 89,37 USD/thùng, trong khi WTI giảm 3,88%, còn 80,17 USD/thùng. Áp lực dư cung đang lấn át những lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu tại Trung Đông, khiến thị trường năng lượng tiếp tục chịu sức ép giảm giá.





Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

VN-Index hồi phục hơn 8 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 23/11 trong sắc xanh. VN-Index tăng 8,35 điểm, tương đương 0,49%, lên 1.697,14 điểm, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong phiên sáng, chỉ số có thời điểm lùi về vùng 1.672 - 1.677 điểm trước áp lực bán tại nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, dòng tiền nội quay trở lại từ đầu phiên chiều, giúp VN-Index đảo chiều và tiến sát mốc tâm lý 1.700 điểm.

Động lực phục hồi chủ yếu đến từ nhóm Vingroup, với VIC tăng khoảng 1,6% và VHM tăng 1,8%, đóng góp tổng cộng hơn 8 điểm cho chỉ số. Đáng chú ý, FPT tăng hơn 4%, chấm dứt chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như GMD tăng 3,8% và HVN tăng 3,49%.

Nhóm tài chính tiếp tục phân hóa khi SHB, CTG, SSB, VCB và ACB duy trì sắc xanh, trong khi MBB, VPB và TCB giảm điểm. Ngược lại, cổ phiếu PNJ giảm hết biên độ trong phiên sau những thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Độ rộng thị trường cải thiện với 164 mã tăng, 136 mã giảm và 68 mã đứng giá trên HOSE. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 12.691 tỷ đồng, cho thấy thanh khoản vẫn ở mức thấp và dòng tiền chưa thực sự trở lại mạnh mẽ.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 419 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại HDB (99 tỷ đồng), VPX (70 tỷ đồng), SSI (69 tỷ đồng) và VIX (67 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, POW được mua ròng nổi bật khoảng 176 tỷ đồng.

Về mặt kỹ thuật, vùng 1.660 - 1.690 điểm được theo dõi như khu vực hỗ trợ, trong khi vùng 1.700 - 1.720 điểm là ngưỡng kháng cự đáng chú ý trong những phiên tiếp theo.

Thị trường thế giới

Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày 20/11 với mức giảm sâu khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục lan rộng. Dow Jones giảm 949,73 điểm (-1,93%), xuống 48.147,33 điểm; S&P 500 giảm 3,70%, còn 6.910,39 điểm; trong khi Nasdaq Composite mất 5,28%, xuống 22.617,73 điểm.

Đợt điều chỉnh mạnh khiến Dow Jones và S&P 500 cùng giảm hơn 10% so với mức đỉnh gần nhất, chính thức bước vào vùng điều chỉnh. Nasdaq Composite cũng xóa toàn bộ mức tăng từ đầu năm 2026, phản ánh áp lực bán gia tăng tại nhóm công nghệ vốn dẫn dắt thị trường trong thời gian qua.

Diễn biến tiêu cực trên Phố Wall tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư tại châu Á. Trong phiên 23/11, các thị trường lớn như Hàn Quốc, Hong Kong và Trung Quốc chịu áp lực giảm điểm khi giới đầu tư lo ngại về triển vọng nhóm công nghệ, định giá cổ phiếu AI và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố cần theo dõi khi có thể tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và dòng vốn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Chuyên gia Kafi: VN-Index hồi phục nhưng chưa xác nhận đảo chiều

Theo các chuyên gia phân tích tài chính Kafi, VN-Index tăng 8,35 điểm lên 1.697,14 điểm trong phiên 23/11, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện tại vùng hỗ trợ 1.660 - 1.690 điểm.

Tuy nhiên, nhịp phục hồi chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều khi chỉ số vẫn dưới mốc 1.700 điểm, thanh khoản HOSE chỉ đạt khoảng 12.691 tỷ đồng và khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 419 tỷ đồng. Động lực tăng chủ yếu đến từ VIC, VHM và FPT, trong khi nhóm ngân hàng vẫn phân hóa.

Theo Kafi, thị trường cần vượt vùng kháng cự 1.700 - 1.720 điểm với thanh khoản cải thiện để xác nhận khả năng phục hồi bền vững.

Dự báo đầu tư: Thận trọng khi VN-Index tiến sát 1.700 điểm

Kafi khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi khi thanh khoản chưa cải thiện, ưu tiên duy trì tỷ trọng tiền mặt an toàn và chỉ giải ngân thăm dò từng phần khi thị trường xác nhận tín hiệu phục hồi.

Dòng tiền hiện tập trung ở một số cổ phiếu có sức hút riêng như VIC, VHM, FPT, GMD và POW. Ngược lại, nhà đầu tư cần thận trọng với các mã chịu áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại như HDB, SSI và VIX.

Tài chính cho người trẻ: Không vội mua đuổi khi thị trường hồi phục

Nhà đầu tư trẻ không nên xem một phiên tăng điểm là tín hiệu đảo chiều chắc chắn. Thay vào đó, cần quan sát thanh khoản, chia nhỏ khoản giải ngân và hạn chế sử dụng đòn bẩy để kiểm soát rủi ro.

VN-Index được dự báo giằng co quanh vùng 1.670 - 1.720 điểm

Theo Kafi, trong các phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong vùng 1.670 - 1.720 điểm. Nếu giữ được hỗ trợ 1.660 - 1.690 điểm, chỉ số có khả năng kiểm định lại vùng 1.700 - 1.720 điểm. Ngược lại, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng nếu đánh mất vùng hỗ trợ.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.