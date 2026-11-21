Thị trường vàng hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 21/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh tại nhiều thương hiệu lớn. Vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 20/11. Riêng Phú Quý giao dịch ở mức 128,7 - 134,2 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 3,8 triệu đồng và 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng đi xuống, trong đó vàng nhẫn SJC ở mức 128 - 134 triệu đồng/lượng, DOJI 129,3 - 133,3 triệu đồng/lượng, còn PNJ 127,8 - 132 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 21/11 giảm xuống 3.524,8 USD/ounce, thấp hơn 101,4 USD/ounce so với sáng trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Kim loại quý đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 8 tháng khi kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed và sức mạnh đồng USD tiếp tục gây áp lực lên thị trường.





Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Sáng 21/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 19/11, với các mặt hàng được điều chỉnh giảm. Xăng E5RON92 có giá không cao hơn 18.576 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức tối đa 19.100 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S không cao hơn 26.347 đồng/lít, còn dầu mazut ở mức 18.671 đồng/kg. Kỳ điều hành này tiếp tục sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm góp phần ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Giá dầu thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá dầu phục hồi trong phiên cuối tuần do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ căng thẳng Trung Đông. Kết thúc phiên 20/11, dầu Brent tăng 0,64% lên 92,57 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,93% lên 83,98 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, Brent vẫn giảm gần 4% và WTI giảm khoảng 5% khi thị trường tiếp tục lo ngại nguy cơ dư cung toàn cầu, bất chấp những rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông.





Thị trường tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá trong nước: Sáng 21/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.659 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên trước. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.500 - 26.891 đồng/USD. Trong khi đó, Vietcombank niêm yết ở mức 25.570 - 25.980 đồng/USD, VietinBank 25.440 - 25.980 đồng/USD và BIDV 25.580 - 25.960 đồng/USD.

Tỷ giá thế giới: Trên thị trường quốc tế, đồng USD hạ nhiệt nhẹ khi chỉ số DXY giảm 0,05%, xuống còn 103,84 điểm. Đà tăng của đồng bạc xanh có dấu hiệu chững lại sau nhiều tuần được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, những lo ngại về lạm phát và tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính vẫn là yếu tố hỗ trợ đồng USD trong ngắn hạn.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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