Giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh: Vàng miếng SJC giảm tới 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng thế giới giảm còn 3.524,8 USD/ounce.

Giá dầu thế giới phục hồi: Dầu Brent tăng lên 92,57 USD/thùng, WTI đạt 83,98 USD/thùng trong phiên cuối tuần. Trong nước, xăng E5 RON92 ở mức 18.576 đồng/lít, E10 RON95-III còn 19.100 đồng/lít.

Đồng USD hạ nhiệt nhẹ: Chỉ số DXY giảm 0,05% xuống 103,84 điểm, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng, lên 25.659 đồng/USD.



