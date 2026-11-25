Thị trường vàng hôm nay

Giá vàng thế giới

Theo Kitco, lúc 4 giờ 30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 3.613 USD/ounce, giảm 0,74% so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do ở mức 26.153 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Như vậy, vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi nhà đầu tư chốt lời sau phiên phục hồi trước đó. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cũng gây sức ép lên kim loại quý, trong bối cảnh thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Trước đó, vàng có thời điểm tăng khoảng 1%, hướng lên ngưỡng 3.670 USD/ounce, sau khi tăng 2,7% trong phiên đầu tuần. Đà phục hồi này đã bù đắp một phần mức giảm gần 9% của tuần trước.

Bên cạnh đó, thị trường vàng còn chịu tác động từ diễn biến chứng khoán Mỹ. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) từng khiến nhà đầu tư phải bán vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Tuy nhiên, sự phục hồi của chứng khoán toàn cầu đã giúp cải thiện tâm lý thị trường và giảm áp lực bán.

Giá vàng trong nước

Sáng 25/11, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang, phổ biến ở mức 130–135 triệu đồng/lượng. Mức giá này được duy trì tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải.

Một số thương hiệu có điều chỉnh ở chiều mua vào. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 130–135 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào; Phú Quý giao dịch ở mức 129,7–135 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào. Riêng Mi Hồng niêm yết ở mức 133,5–135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng chiều mua vào và 1 triệu đồng chiều bán ra. Ancarat giao dịch ở mức 135,2–139,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá tại một số thương hiệu tăng từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 130–135 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng mỗi chiều. Phú Quý giao dịch ở mức 129,7–133,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 130–135 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng mỗi chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC giữ nguyên ở mức 128,8–134,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải ổn định quanh mức 130–135 triệu đồng/lượng.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 25/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ 15 giờ ngày 19/11. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 18.576 đồng/lít; xăng E10RON95-III ở mức 19.100 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá 26.347 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.671 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 19/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut. Không thực hiện chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/11, khi xuất hiện thông tin về các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại khu vực eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 2,03 USD, tương đương 2,27%, lên 91,40 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 1,88 USD, tương đương 2,35%, lên 82,05 USD/thùng.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu container gần eo biển Hormuz. Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh cho biết có ba tàu thương mại bị trúng vật thể bay không xác định khi di chuyển qua khu vực này. Cả ba tàu vẫn tiếp tục hành trình và toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn.

Thông tin về khả năng Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào 50 tàu chở nhiên liệu cũng làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, triển vọng dư cung vẫn là yếu tố kìm hãm đà tăng của giá dầu. Theo Deutsche Bank, lượng tồn kho nhiên liệu toàn cầu tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, tương đương mức dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Mỹ được dự báo tiếp tục tăng.

Như vậy, dù giá dầu bật tăng trong phiên gần nhất do rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, thị trường vẫn chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung dồi dào và nguy cơ dư cung toàn cầu.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.