(HTV) - Giá vàng thế giới giảm, giá vàng miếng SJC không đổi ở nhiều thương hiệu lớn. Trong khi đó, giá dầu thế giới bật tăng hơn 2 USD/thùng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz; giá xăng dầu trong nước tiếp tục giữ mức điều chỉnh từ ngày 19/11.