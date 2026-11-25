Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.
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(HTV) - Giá vàng thế giới giảm, giá vàng miếng SJC không đổi ở nhiều thương hiệu lớn. Trong khi đó, giá dầu thế giới bật tăng hơn 2 USD/thùng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz; giá xăng dầu trong nước tiếp tục giữ mức điều chỉnh từ ngày 19/11.
Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.
Theo dõi các bài phân tích tài chính tại NewZMoney và chương trình phát sóng chiều thứ Bảy hằng tuần trên HTV9.
(HTV) - Giá vàng thế giới giảm, giá vàng miếng SJC không đổi ở nhiều thương hiệu lớn. Trong khi đó, giá dầu thế giới bật tăng hơn 2 USD/thùng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz; giá xăng dầu trong nước tiếp tục giữ mức điều chỉnh từ ngày 19/11.
(HTV) - Sáng 24/11, vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên mức 130 - 135 triệu đồng/lượng, trong khi giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng. VN-Index phục hồi lên 1.697,14 điểm sau bốn phiên giảm liên tiếp, dù khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 400 tỷ đồng.
(HTV) - Sáng 23/11, vàng SJC giữ ổn định ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá dầu thế giới phục hồi. VN-Index khép lại phiên 20/11 tại 1.688,79 điểm, giảm 0,83 điểm (-0,05%), đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp.
(HTV) - Sáng 23/11, vàng SJC giữ ổn định ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá dầu thế giới phục hồi. VN-Index khép lại phiên 20/11 tại 1.688,79 điểm, giảm 0,83 điểm (-0,05%), đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp.
(HTV) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay tiếp tục trượt dài ở cả hai chiều. Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần đi xuống trong bối cảnh lo ngại dư cung ngày càng lớn, cùng với hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz dần phục hồi.
(HTV) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay tiếp tục trượt dài ở cả hai chiều. Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần đi xuống trong bối cảnh lo ngại dư cung ngày càng lớn, cùng với hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz dần phục hồi.
(HTV) - Sáng 21/11, giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống còn 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng. Trong khi giá dầu thế giới phục hồi ở phiên cuối tuần, đồng USD hạ nhiệt nhẹ trên thị trường quốc tế.
(HTV) - Sáng 21/11, giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống còn 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng. Trong khi giá dầu thế giới phục hồi ở phiên cuối tuần, đồng USD hạ nhiệt nhẹ trên thị trường quốc tế.
(HTV) - Thị trường tài chính ngày 20/11 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: VN-Index tiếp tục mất điểm, khối ngoại bán ròng gần 995 tỷ đồng, giá vàng thế giới giảm sâu. Trong khi đó, giá xăng trong nước tiếp tục giảm lần thứ năm liên tiếp.
(HTV) - Thị trường ngày 20/11 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index ngày 19/11 giảm 13,39 điểm xuống 1.689,62 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp và lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm. Khối ngoại bán ròng gần 995 tỷ đồng trên HOSE.