Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Sáng 20/11, giá vàng miếng SJC tiếp tục được niêm yết ở mức 133,2 – 136,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với phiên trước. Vàng nhẫn SJC 9999 giao dịch quanh 132 – 136 triệu đồng/lượng theo mức niêm yết gần nhất.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay có thời điểm xuống khoảng 3.628 USD/ounce vào sáng nay, giảm gần 2,7% so với 24 giờ trước. Kim loại quý chịu sức ép từ đồng USD tăng giá, kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất và hoạt động bán vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Với mức giá hiện tại, vàng miếng SJC bán ra vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 22 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Về tỉ giá, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ngày 19/11 ở mức 25.646 đồng/USD, giảm 10 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, USD được niêm yết ở mức 25.540 – 25.920 đồng/USD. Chỉ số DXY tăng lên 103,78 điểm, vùng cao nhất trong khoảng 19 tháng.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Chốt phiên 18/11, giá dầu Brent giảm 1,28% xuống 91,95 USD/thùng; dầu WTI mất 3,2%, còn 83,26 USD/thùng. Đà giảm chủ yếu xuất phát từ lượng dự trữ dầu thô và xăng tại Mỹ tăng cao hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại dư cung. Tuy nhiên, căng thẳng Mỹ – Iran và rủi ro vận tải qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố có thể tác động đến nguồn cung.

Trong nước, từ 15 giờ ngày 19/11, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng E5RON92 còn 18.576 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít và dầu diesel 0.05S ở mức 26.347 đồng/lít. Đây là kỳ giảm giá thứ năm liên tiếp của xăng kể từ đầu tháng 11.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Kết thúc phiên 19/11, VN-Index giảm 13,39 điểm, tương đương 0,79%, xuống 1.689,62 điểm. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp và cũng là mức thấp nhất trong khoảng một tháng. Áp lực bán tập trung ở nhóm công nghệ, bất động sản và ngân hàng. VIC giảm 2,04%, FPT giảm 2,66%; nhiều cổ phiếu ngân hàng như LPB, STB và CTG cũng chìm trong sắc đỏ.

Sàn HOSE ghi nhận 194 mã giảm và 104 mã tăng. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 14.653 tỷ đồng, giảm gần 14,75% so với phiên trước. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng khoảng 995 tỷ đồng, tập trung ở FPT, ACB, VIX và VIC.

Trên thị trường quốc tế, chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 18/11. Dow Jones giảm 1,11%, S&P 500 mất 0,23%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,42%. Tại châu Á, các thị trường phân hóa trước lo ngại về nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích tài chính Kafi, việc VN-Index không giữ được mốc 1.700 điểm cho thấy lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Vùng 1.660 – 1.680 điểm được xem là hỗ trợ gần, trong khi vùng 1.700 – 1.720 điểm là kháng cự cần vượt qua để xác nhận tín hiệu hồi phục.

Trong phiên 20/11, VN-Index được dự báo giằng co trong vùng 1.665 – 1.710 điểm. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, tránh sử dụng đòn bẩy cao và chỉ giải ngân thăm dò khi lực cầu, thanh khoản cải thiện. Diễn biến dòng vốn ngoại, nhóm cổ phiếu công nghệ, ngân hàng, kỳ vọng lãi suất Fed cùng giá vàng và dầu thế giới tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hằng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng chiều thứ Bảy hằng tuần trên HTV9.