Sáng 20/11, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 136,2 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với phiên trước. Giá vàng thế giới giảm mạnh xuống quanh 3.628 USD/ounce, chịu áp lực từ đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.646 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày trước đó. Trong khi đó, chỉ số DXY tăng lên 103,78 điểm.

Ở thị trường năng lượng, giá xăng trong nước tiếp tục giảm từ 15 giờ ngày 19/11. Xăng E5 RON92 giảm 823 đồng, còn 18.576 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng, còn 19.100 đồng/lít. Đây là lần giảm thứ năm liên tiếp. Trên thị trường thế giới, dầu Brent chốt phiên ở mức 91,95 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 83,26 USD/thùng.

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index giảm 13,39 điểm, xuống 1.689,62 điểm trong phiên 19/11, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Khối ngoại bán ròng gần 995 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung ở các cổ phiếu FPT, ACB và VIX.

Theo phân tích của Kafi, vùng 1.660–1.680 điểm là khu vực hỗ trợ cần theo dõi, trong khi vùng 1.700–1.720 điểm là kháng cự. Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mua đuổi và sử dụng đòn bẩy cao khi thanh khoản chưa cải thiện.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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