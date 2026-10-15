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Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026

Kinh tế
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản

Sở hữu nhiều di tích lịch sử, văn hóa cùng những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ, phường Tân Khánh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với di sản và trải nghiệm văn hóa địa phương. Việc kết nối các điểm di tích với làng nghề truyền thống, không gian ẩm thực và nông sản đang mở ra hướng khai thác mới, vừa quảng bá hình ảnh quê hương, vừa tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế.

Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 - Ảnh 1.
Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 - Ảnh 2.
Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 - Ảnh 3.

Chương trình Tour du lịch kết nối không chỉ mang đến chuỗi hoạt động tham quan, trải nghiệm phong phú mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, mở ra hướng phát triển du lịch bền vững tại địa phương

Cô gái khuyết tật miền biển tỏa sáng bằng nghị lực

Tai nạn giao thông khiến chị Nguyễn Thị Bích Nga, ấp Phước Thọ, xã Long Hải, mất đi sự lành lặn của đôi tay, đôi chân. Vượt qua những tháng ngày khủng hoảng, chị nỗ lực vươn lên, tích cực học tập, tham gia hoạt động địa phương và trở thành tấm gương truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.

Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 - Ảnh 4.
Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 - Ảnh 5.
Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 - Ảnh 6.

Khiếm khuyết đã lấy đi một phần thân thể, nhưng không khuất phục được ý chí của chị Nguyễn Thị Bích Nga, và càng không thể ngăn bước chân chị trên hành trình truyền lửa cho thế hệ trẻ.

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng chi trả tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng nguồn cung nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh. Thành phố đang tập trung mở rộng quỹ đất, rút ngắn thủ tục đầu tư và nghiên cứu các chính sách ưu đãi để thu hút nguồn lực, hướng đến hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030.

Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 - Ảnh 7.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 dự án với gần 2.300 căn; đồng thời khởi công 13 dự án, quy mô khoảng 14.000 căn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 15/10/2026.

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