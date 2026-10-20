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Lan tỏa mô hình nhà trọ an toàn, văn minh | Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Lan tỏa mô hình nhà trọ an toàn, văn minh

Với người lao động xa quê, một nơi ở ổn định, an toàn và sự quan tâm, sẻ chia trong lúc khó khăn là những điều giúp họ yên tâm gắn bó với nơi làm việc. Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, nhiều chủ nhà trọ đang cùng chính quyền địa phương xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình, từ chăm lo đời sống công nhân đến giữ gìn an ninh trật tự ngay tại khu dân cư.

Cán bộ an ninh mặc đồng phục đang đứng nói chuyện cùng hai người đàn ông tại hành lang khu nhà trọ công nhân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng địa phương cùng chủ nhà trọ trao đổi về công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực

Dệt may nỗ lực giữ đơn hàng, ổn định sản xuất

Ngành dệt may Việt Nam đang đối mặt với áp lực cạnh tranh quốc tế và biến động đơn hàng. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp tập trung tìm kiếm khách hàng, duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Công nhân ngành dệt may nỗ lực làm việc, duy trì sản xuất để đảm bảo tiến độ đơn hàng - Ảnh 2.

Công nhân ngành dệt may nỗ lực làm việc, duy trì sản xuất để đảm bảo tiến độ đơn hàng

Những chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu

Có những cống hiến thầm lặng không cần gọi tên, và có những việc làm bình dị nhưng đong đầy trách nhiệm. Bằng sự chân thành và sâu sát cơ sở, những người chi hội trưởng phụ nữ tại địa bàn dân cư đang ngày đêm kết nối hội viên, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng phong trào ngày một vững mạnh.

Cán bộ hội phụ nữ mặc áo cam cùng những người khác đang ngồi thăm hỏi một phụ nữ bị bó bột ở chân đang nằm trên giường - Ảnh 3.

Cán bộ chi hội phụ nữ đến thăm hỏi, động viên hội viên gặp khó khăn trên địa bàn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 20/10/2026.

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