Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam

Nhằm xây dựng diễn đàn học thuật kết nối các bên liên quan, trao đổi nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các xu hướng mới trên thế giới, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại vừa phối hợp với Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo khoa học về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 6.

Các chuyên gia trao đổi, thảo luận các xu hướng và giải pháp phát triển logistics trong bối cảnh chuyển đổi số gắn liền với chuyển đổi xanh

Kỷ lục Việt Nam với ca phẫu thuật loại bỏ 17,1 kg da thừa

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục với ca phẫu thuật loại bỏ tổng cộng 17,1 kg da thừa trên cùng một bệnh nhân sau giảm cân, qua 3 lần phẫu thuật trong năm 2025 và 2026. Nhân vật là anh Võ Tấn Nhân, còn được biết đến với tên gọi Trọng Nhân Bye Béo, từng nặng 264 kg và đã giảm hơn 160 kg. Hành trình này không chỉ đánh dấu thành tựu trong phẫu thuật tạo hình mà còn cho thấy những thách thức về sức khỏe, vận động và tâm lý sau khi giảm cân với khối lượng lớn.

Anh Võ Tấn Nhân (Trọng Nhân "Bye Béo") từng nặng 264 kg và đã kiên trì giảm ngoạn mục hơn 160 kg để đưa cân nặng về mốc 95 kg

Bít túi phình động mạch não cho người phụ nữ Campuchia

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thực hiện can thiệp nội mạch, bít hoàn toàn túi phình động mạch não cứu sống nữ bệnh nhân 46 tuổi người Campuchia

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa can thiệp nội mạch bít hoàn toàn túi phình động mạch não cho một phụ nữ Campuchia 46 tuổi, từng hôn mê sâu do xuất huyết não. Đáng chú ý, sau 3 tháng theo dõi, túi phình tăng kích thước từ 1,5 mm lên gần 5 mm, tiềm ẩn nguy cơ vỡ nguy hiểm. Nhờ can thiệp bằng vòng xoắn kim loại dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền, bệnh nhân hồi phục tốt sau 5 ngày theo dõi và được xuất viện.

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026.



