Phân công soạn thảo 22 dự án Luật, pháp lệnh, nghị quyết

Cụ thể, Phó Thủ tướng phân công 12 bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, soạn thảo, trình 22 dự án Luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2027.

Để phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027), các Bộ: Xây dựng; Quốc phòng; Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính và Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo 8 dự án luật gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Thời hạn trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 8 dự án luật trên vào tháng 2/2027, tháng 3/2027.

Để phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2027), các Bộ: Nội vụ; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Công an; Quốc phòng; Ngoại giao; Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo 12 dự án luật.

12 dự án luật trên bao gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật Trồng trọt (sửa đổi).

Thời hạn trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 12 dự án luật trên vào tháng 7/2027, tháng 8/2027.

Ngoài ra, Bộ Y tế có nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9/2027.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028 - 2030; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 11 và tháng 12/2027.

Tăng cường kỷ luật, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình lập pháp năm 2027

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình lập pháp năm 2027. Căn cứ thời gian trình Chính phủ tại Bản phân công kèm theo Quyết định này, các bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Chính phủ trước ngày 15 của tháng trình; trừ trường hợp có chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chính sách, hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động tổng kết, đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các cơ quan, tổ chức có liên quan; rà soát nội dung giao quy định chi tiết và chủ động chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết để trình kèm theo hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đảm bảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện và trình thông qua các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Chủ động nghiên cứu, rà soát các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương, chính sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương và các chỉ đạo có liên quan để kịp thời đề xuất bổ sung các dự án cần thiết vào Chương trình lập pháp năm 2027. Việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết vào Chương trình lập pháp năm 2027 phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc xây dựng Chương trình lập pháp; xác định rõ vấn đề cần giải quyết, phạm vi điều chỉnh, dự kiến nội dung chính sách, nguồn lực thực hiện; báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền...

Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình lập pháp; định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định, trong đó thống kê đầy đủ các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết không bảo đảm tiến độ trình, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.

Bảo đảm thời hạn, nâng cao chất lượng thẩm định; theo dõi việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày đối với các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2027, căn cứ thời hạn trình theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham mưu Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Nguồn: Báo Tin tức