Kích hoạt đạo luật chiến tranh lạnh, ông Trump muốn tăng sản lượng dầu thô Mỹ

Theo bản ghi nhớ vừa được ban hành, chính quyền Washington xếp hoạt động khai thác dầu mỏ, lọc hóa dầu, và các dịch vụ phụ trợ vào nhóm lĩnh vực thiết yếu đối với quốc phòng.

Quyết định cho phép chính phủ liên bang sử dụng các công cụ ưu đãi tài chính để thúc đẩy các dự án khai thác, xây dựng đường ống dẫn dầu, và mở rộng hệ thống kho chứa nhiên liệu lỏng, nhằm tháo gỡ các rào cản về vốn, thủ tục cấp phép, cũng như tắc nghẽn chuỗi cung ứng.

Đạo luật Sản xuất Quốc phòng cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp các gói ưu đãi tài chính cho hoạt động liên quan đến dầu mỏ, đường ống dẫn và lưu trữ nhiên liệu lỏng (Nguồn: Reuters)

Nguồn lực triển khai đến từ khoản ngân sách 1 tỉ USD thuộc khuôn khổ Đạo luật Sản xuất Quốc phòng và Tổng thống Trump phê duyệt hồi năm ngoái dành cho các dự án an ninh năng lượng.

Dù danh sách chi tiết chưa được công bố trong văn bản lần này, Phó Tổng thống JD Vance hồi tuần trước xác nhận cơ chế trên sẽ được áp dụng để nâng công suất nhà máy lọc dầu của công ti Delek US Holdings tại bang Texas.

Bước đi can thiệp của Nhà Trắng diễn ra khi thị trường năng lượng quốc tế tiếp tục chịu ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị.

Mỹ là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất toàn cầu với sản lượng trung bình 13,6 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2025. Tuy nhiên, giá dầu thô và dầu diesel vẫn liên tục leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự tại Iran hồi cuối tháng 2/2026 làm hạn chế hoạt động vận tải biển, kết hợp với tình trạng gián đoạn lọc dầu tại Nga do các đòn tấn công từ phía Ucraina.

Nhà Trắng nỗ lực tăng nguồn cung dầu mỏ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao đang tạo áp lực lên nền kinh tế Mỹ (Nguồn: Reuters)

Hiện tại, bài toán chi phí nhiên liệu và lạm phát đang là tâm điểm chú ý của cử tri Mỹ chỉ hơn một tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kì ngày 3/11.

Theo khảo sát của Reuters/Ipsos, tỉ lệ ủng hộ cách điều hành kinh tế của Tổng thống Trump đứng ở mức 36%. Hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm gia tăng nguồn cung năng lượng nội địa được xem là nỗ lực trọng tâm của chính quyền đương nhiệm nhằm hạ nhiệt giá cả và củng cố lợi thế cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành quyền kiểm soát lưỡng viện.



