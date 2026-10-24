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Chính trị

Ngày 24/10, lần đầu Quốc hội thảo luận Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Theo chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 24/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án luật, trong đó lần đầu tiên Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được Quốc hội cho ý kiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Quốc hội sáng 23/10/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án luật, gồm: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở ổ về: Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)

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