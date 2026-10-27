CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thời sự

Ngày 27/10, Quốc hội làm việc, thảo luận liên quan đến Bộ luật Hình sự

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Ngày 27/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Ngày 27/10, Quốc hội làm việc, thảo luận liên quan đến Bộ luật Hình sự - Ảnh 1.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 27/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp tục buổi làm việc, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp lần này có 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)..

Nguồn: TTXVN


Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Show nổi bật 15:35 26/10/2026

(HTV) - Hoạt động đua ngựa dần thu hẹp khiến công việc gắn bó từ thuở nhỏ của anh Lê Tiến Tông trải qua nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa và tìm cách duy trì nghề.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:30 26/10/2026

(HTV) - Không cần vận động quá nhiều, các thành viên Running Man 4 vẫn khiến khán giả bật cười với thử thách ăn bánh bí mật. Từ những màn chối quanh co, đến biểu cảm no căng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi trở thành cuộc đấu trí hài hước, trong đó Tám Quân và Tư Ngọc đều tạo được dấu ấn riêng.

Xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm về 4 tội danh

Xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm về 4 tội danh

Xã hội 11:19 26/10/2026

Sáng 26/10, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các vi phạm liên quan.

Xem thêm