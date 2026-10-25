Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ, cho ý kiến trực tiếp về 3 dự án luật quan trọng: Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật Sở hữu trí tuệ: Cần khung pháp lý đủ mạnh để thương mại hóa tài sản trí tuệ

Đánh giá chung về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu nhận định việc sửa đổi lần này sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các nhà khoa học và doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh. Mặc dù dự thảo đã cắt giảm 18 thủ tục hành chính, nhưng nhiều ý kiến cho rằng phạm vi cải cách vẫn còn hẹp, chưa toàn diện.

Toàn cảnh không khí thảo luận sôi nổi tại tổ của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh về 3 dự án luật

Thảo luận tại tổ, Nguyễn Vũ Trung - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh thẳng thắn chỉ ra những điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong dự thảo luật: "Dự thảo hiện chủ yếu là luật hóa các biện pháp cắt giảm thủ tục đã được thực hiện tạm thời và sắp xếp lại đầu mối quản lý. Dự thảo chưa cải cách một cách toàn diện quy trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ, chưa xử lý rõ những điểm nghẽn lớn của đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng, và cũng chưa tạo thành một khung đủ mạnh để biến tài sản trí tuệ trong viện, trường, doanh nghiệp thành tài sản có thể định giá, chuyển giao và thương mại hóa thuận lợi".

Cùng đóng góp ý kiến về mặt tư pháp và giám định, Trần Anh Tuấn - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đề xuất: "Đề nghị bổ sung khoản 3 Điều 201 nguyên tắc công khai xung đột lợi ích và có thể quy định rõ việc từ chối thực hiện giám định trong trường hợp không bảo đảm tính khách quan, độc lập. Trường hợp vi phạm các nguyên tắc này thì tổ chức giám định không được thực hiện dịch vụ giám định đối với vụ việc có liên quan".

Các Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh Dương Minh Tuấn và Nguyễn Thành Tâm tra cứu hồ sơ dự án luật trên thiết bị điện tử

Luật An toàn thực phẩm: Chuyển mạnh sang hậu kiểm, không đặt thêm rào cản thủ tục

Cho ý kiến về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh muốn người dân thực sự yên tâm thì phải chuyển trọng tâm từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", thay vì tiếp tục gia tăng thủ tục cấp phép mà thiếu cơ chế kiểm soát trong quá trình sản xuất.

Bày tỏ trăn trở về nguy cơ phát sinh thủ tục cho doanh nghiệp, Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Dự thảo đang siết chặt tiền kiểm, bổ sung nhiều hồ sơ, thủ tục. Doanh nghiệp làm tốt đã chủ động đầu tư chất lượng, còn tăng thủ tục với doanh nghiệp kém chấp hành chưa chắc hiệu quả mà còn dễ phát sinh tiêu cực".

Các Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh Lê Văn Đồng và Trần Hoàng Ngân tập trung nghiên cứu các quy định tại phiên thảo luận tổ

Đồng tình với quan điểm không nên đặt ra quá nhiều rào cản tiền kiểm trước khi doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc chuyển sang hậu kiểm phải thực chất, lấy dữ liệu làm công cụ quản lý và triển khai cơ chế gia hạn tự động trực tuyến đối với các hồ sơ đủ điều kiện. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thu hẹp diện đăng ký vào những nhóm sản phẩm có nguy cơ cao, quyết không để lợi ích nhóm len lỏi vào quá trình cấp phép; đồng thời khẳng định chính sách phải thông thoáng để bảo vệ người làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật, nhưng phải kiểm tra gắt gao và xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi gian dối, vi phạm.

Cũng tại phiên làm việc, các đại biểu Quốc hội đã dành thời gian thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm tạo động lực thúc đẩy ngành kinh tế sáng tạo trong giai đoạn mới.