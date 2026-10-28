Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

15:59 27/10/2026

(HTV) - Trong tập 9 2 Ngày 1 Đêm mùa 5, Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI mang đến nhiều tiếng cười khi cùng tham gia thử thách vẽ hình bằng môi. Với cách truyền đạt bằng những nét vẽ ngộ nghĩnh và khả năng phán đoán nhanh nhạy, cả hai phối hợp ăn ý, nỗ lực giành thêm món ăn cho bữa tối trong hành trình tại Tú Lệ.