Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Sáng 28/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (1976 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
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Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác
Sáng 2-7, tại Hội trường Thống nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ và phát biểu chỉ đạo.
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