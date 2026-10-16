Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, sáng 16/10 (Ảnh: Hải Nguyễn)

Sáng nay 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị (Ảnh: Hải Nguyễn)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc (điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội); kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở, kết nối với gần 2,8 triệu đảng viên trong cả nước.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cấp ủy, tổ chức đảng về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Hải Nguyễn)

Theo chương trình, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề gồm:

1. Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

2. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

3. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

4. Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

5. Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

6. Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Hải Nguyễn)

Trao đổi với Lao Động, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho biết, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành những định hướng và quyết sách đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc đặt ra ngày càng cao, hội nghị không chỉ mang ý nghĩa giải quyết những nhiệm vụ trước mắt mà còn đặt ra những vấn đề có tính nền tảng đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và tương lai phát triển của quốc gia.

Nguồn: Báo Lao động