Bảo đảm tiến độ các dự án, công trình

Các địa phương khu vực phía bắc TP. Hồ Chí Minh đang tập trung rà soát tiến độ từng công trình, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục và mặt bằng nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án cũng được tăng cường

Những bông hoa nghị lực của ngành Giáo dục

Sự tận tâm với nghề và bản lĩnh vượt lên số phận là những giá trị làm nên vẻ đẹp cao quý của người giáo viên, qua đó đưa thầy cô trở thành tấm gương, truyền cảm hứng cho nhiều người lẫn các thế hệ học trò.

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mời quý vị cùng đến với câu chuyện đầy nghị lực của hai nhà giáo tiêu biểu: cô giáo Nguyễn Ngọc Giàu ở xã Long Hải và cô giáo Đinh Thị Ngoan tại phường Phú Mỹ.

Hành trình vượt khó của cô Giàu và cô Ngoan là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của người thầy Việt Nam: không khuất phục trước số phận, luôn biết cách biến thử thách thành động lực để gieo mầm tri thức, nhân cách và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai

Tiên phong trên hành trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang mở ra những phương thức dạy và học mới, đòi hỏi mỗi giáo viên không ngừng cập nhật kiến thức, làm chủ công nghệ và đổi mới tư duy sư phạm. Trong đó, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên trẻ đang góp phần tạo nên những thay đổi thiết thực ngay trong từng giờ học. Từ những bài giảng trực quan, mô hình dạy học sáng tạo, nhiều sáng kiến thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng mỗi tiết học, từng bước hình thành các lớp học số tại các trường học khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Những mô hình hay, cách làm hiệu quả được lan tỏa góp phần kiến tạo lớp học hiện đại, mở ra những phương thức học tập mới, truyền cảm hứng, khơi dậy và phát huy năng lực của mỗi học sinh

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 17/11/2026