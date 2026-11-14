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Lan tỏa các hoạt động chăm lo người cao tuổi | Vươn Khơi - Ngày 14/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 14/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Lan tỏa các hoạt động chăm lo người cao tuổi

Nhằm cụ thể hóa chương trình giáo dục phổ thông và gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn cuộc sống, Trường Tiểu học Chu Văn An tại xã Long Hải tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm môn Giáo dục địa phương cho học sinh toàn trường.

Lan tỏa các hoạt động chăm lo người cao tuổi | Vươn Khơi - Ngày 14/11/2026 - Ảnh 1.
Lan tỏa các hoạt động chăm lo người cao tuổi | Vươn Khơi - Ngày 14/11/2026 - Ảnh 2.

Tuổi càng cao, nhu cầu được chăm sóc sức khỏe, giao lưu và tham gia các hoạt động xã hội càng trở nên cần thiết

Giữ hồn văn hóa từ mái trường

Nhằm cụ thể hóa chương trình giáo dục phổ thông và gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn cuộc sống, Trường Tiểu học Chu Văn An tại xã Long Hải tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm môn Giáo dục địa phương cho học sinh toàn trường.

Lan tỏa các hoạt động chăm lo người cao tuổi | Vươn Khơi - Ngày 14/11/2026 - Ảnh 3.
Lan tỏa các hoạt động chăm lo người cao tuổi | Vươn Khơi - Ngày 14/11/2026 - Ảnh 4.

Khu vực phía đông thành phố có hơn 8.000 đồng bào dân tộc Châu Ro đang sinh sống, cũng là cộng đồng thiểu số đông đảo nhất địa bàn

Nông dân phấn khởi khi giá mủ cao su duy trì ở mức cao

Giá mủ cao su duy trì ở mức cao trong mùa vụ năm nay đang mang lại nguồn thu nhập khá, tạo thêm động lực để nông dân đầu tư chăm sóc và nâng cao năng suất vườn cây. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với vùng chuyên canh cao su ở khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Lan tỏa các hoạt động chăm lo người cao tuổi | Vươn Khơi - Ngày 14/11/2026 - Ảnh 5.

Vườn cao su 8 năm tuổi của anh Lương Văn Trung ở xã Phú Giáo hiện đang bước vào năm khai thác mủ thứ 3 và cho năng suất khá ổn định

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 14/11/2026.

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