Hội đồng Thủ công thế giới khảo sát làng nghề gốm sứ Bình Dương | Vươn Khơi - Ngày 11/11/2026

Hội đồng Thủ công thế giới khảo sát làng nghề gốm sứ Bình Dương

Đoàn chuyên gia quốc tế thuộc Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC) vừa tiến hành khảo sát, đánh giá làng nghề gốm sứ thủ công Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thẩm định quan trọng, nhằm xem xét các điều kiện để làng nghề tham gia mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Với lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm, gốm sứ Bình Dương không chỉ là một nghề thủ công truyền thống mà còn lưu giữ những dấu ấn văn hóa, kỹ thuật chế tác và sự sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân

Trong chương trình làm việc, đoàn chuyên gia khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất, không gian trưng bày, tìm hiểu quy trình chế tác, kỹ thuật sản xuất và các sản phẩm gốm sứ thủ công. Qua đó, đánh giá những giá trị văn hóa, lịch sử, tính sáng tạo cũng như khả năng bảo tồn và phát triển của làng nghề.

Chung tay xây dựng miền quê "xanh - sạch - đẹp"

Diện mạo nông thôn không chỉ được làm mới bằng những con đường khang trang, những tuyến hoa rực rỡ mà còn được vun đắp từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ môi trường sống. Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đang duy trì những cách làm thiết thực, huy động sức dân cùng chung tay chỉnh trang cảnh quan, xây dựng những miền quê xanh, sạch, đẹp và ngày càng đáng sống.

Về các vùng nông thôn khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, diện mạo quê hương đang từng ngày đổi thay theo hướng khang trang, xanh và sạch đẹp

Hồ Đá Đen - dòng nước nuôi dưỡng những vùng quê

Hồ Đá Đen là công trình thủy lợi lớn nhất, có vai trò đặc biệt quan trọng tại khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ tích trữ, điều tiết nguồn nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, công trình còn cung cấp nước thô thiết yếu cho hoạt động sản xuất công nghiệp và nước sạch của người dân.

Giữa những triền đồi và vùng sản xuất nông nghiệp trù phú phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, hồ Đá Đen hiện lên như một khoảng xanh mênh mông

Không chỉ vậy, Hồ Đá Đen còn là điểm đến dã ngoại cuối tuần thu hút đông đảo giới trẻ nhờ không gian thiên nhiên hoang sơ và mặt nước tĩnh lặng.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 11/11/2026