CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật

Mỗi tác phẩm mỹ thuật không chỉ thể hiện góc nhìn và cảm xúc của người sáng tác mà còn mở ra những kết nối với công chúng. Ngày nay, tình yêu hội họa đang được lan tỏa bằng nhiều cách thức mới, trong đó có sự chủ động của những người trẻ qua hoạt động sáng tác, tổ chức triển lãm và tạo không gian trải nghiệm nghệ thuật.

Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 - Ảnh 1.
Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 - Ảnh 2.
Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 - Ảnh 3.

Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, những hoạt động này đang góp phần đưa mỹ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng

Những người đưa đò thầm lặng giữa đời thường

Giữa nhịp sống hối hả tại vùng đất phía đông vẫn có những nhà giáo lặng thầm bền bỉ thắp sáng tri thức cho những mảnh đời kém may mắn. Họ tự nguyện chọn cho mình con đường chông chênh nhất, đồng hành cùng học trò nghèo, học trò khuyết tật. Hành trang của họ chỉ có tình yêu thương và sự kiên nhẫn.

Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 - Ảnh 4.
Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 - Ảnh 5.
Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 - Ảnh 6.

Sự hy sinh thầm lặng của các cô vẫn đang ngày ngày gieo thêm những hạt mầm nhân văn cho ngành giáo dục, qua đó mở ra cánh cửa tương lai hạnh phúc cho những mảnh đời kém may mắn

Mở rộng cơ hội tiếp cận điện xanh cho doanh nghiệp

HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Nghị quyết số 47/2026, có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, bổ sung các đối tượng được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp bên cạnh những đối tượng đã được quy định tại Nghị định 243/2026 của Chính phủ. Nhờ đó, các doanh nghiệp không phải là khách hàng lớn của ngành điện vẫn được quyền lựa chọn nguồn điện tái tạo phù hợp phục vụ sản xuất, nhất là các doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu hợp tác, xuất khẩu sang các thị trường chất lượng cao.

Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 - Ảnh 7.
Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 - Ảnh 8.

Khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh có 847 khách hàng lớn của ngành điện tại các khu công nghiệp; hơn 3.100 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 320 MWp

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 10/11/2026.

Danh sách tập

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 6/11/2026

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 6/11/2026

Xã hội 20:03 06/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Gìn giữ hồn nghề - mở lối phát triển du lịch I Vươn Khơi - Ngày 5/11/2026

Gìn giữ hồn nghề - mở lối phát triển du lịch I Vươn Khơi - Ngày 5/11/2026

Thời sự 20:52 05/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro trên môi trường số I Vươn Khơi - Ngày 4/11/2026

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro trên môi trường số I Vươn Khơi - Ngày 4/11/2026

Thời sự 20:23 04/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 3/11/2026

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 3/11/2026

Thời sự 19:05 03/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 3/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026

Kinh tế 21:11 01/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026

Thời sự 20:01 29/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026

Xã hội 22:44 28/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026

Thời sự 22:22 25/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026

Xã hội 09:23 25/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Các chương trình khác