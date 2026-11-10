Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026

Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật

Mỗi tác phẩm mỹ thuật không chỉ thể hiện góc nhìn và cảm xúc của người sáng tác mà còn mở ra những kết nối với công chúng. Ngày nay, tình yêu hội họa đang được lan tỏa bằng nhiều cách thức mới, trong đó có sự chủ động của những người trẻ qua hoạt động sáng tác, tổ chức triển lãm và tạo không gian trải nghiệm nghệ thuật.

Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, những hoạt động này đang góp phần đưa mỹ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng

Những người đưa đò thầm lặng giữa đời thường

Giữa nhịp sống hối hả tại vùng đất phía đông vẫn có những nhà giáo lặng thầm bền bỉ thắp sáng tri thức cho những mảnh đời kém may mắn. Họ tự nguyện chọn cho mình con đường chông chênh nhất, đồng hành cùng học trò nghèo, học trò khuyết tật. Hành trang của họ chỉ có tình yêu thương và sự kiên nhẫn.

Sự hy sinh thầm lặng của các cô vẫn đang ngày ngày gieo thêm những hạt mầm nhân văn cho ngành giáo dục, qua đó mở ra cánh cửa tương lai hạnh phúc cho những mảnh đời kém may mắn

Mở rộng cơ hội tiếp cận điện xanh cho doanh nghiệp

HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Nghị quyết số 47/2026, có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, bổ sung các đối tượng được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp bên cạnh những đối tượng đã được quy định tại Nghị định 243/2026 của Chính phủ. Nhờ đó, các doanh nghiệp không phải là khách hàng lớn của ngành điện vẫn được quyền lựa chọn nguồn điện tái tạo phù hợp phục vụ sản xuất, nhất là các doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu hợp tác, xuất khẩu sang các thị trường chất lượng cao.

Khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh có 847 khách hàng lớn của ngành điện tại các khu công nghiệp; hơn 3.100 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 320 MWp

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 10/11/2026.