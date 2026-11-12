Giảm lãi suất, tăng vốn sản xuất | Vươn Khơi - Ngày 12/11/2026

Giảm lãi suất, tăng vốn sản xuất

Những tháng cuối năm là thời điểm doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, hoàn thành đơn hàng và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh mới. Để đáp ứng nhu cầu vốn, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, hướng dòng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Các ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh các phương án hỗ trợ để kích thích các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất

Lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết nghĩa tình

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, chia sẻ niềm vui mà còn là nơi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, lan tỏa; tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó qua những hoạt động thiết thực trong đời sống cộng đồng. Tại TP. Hồ Chí Minh, tinh thần ấy đang được thể hiện sinh động qua các ngày hội ở từng khu dân cư.

Các hoạt dộng giải trí được tổ chức ở các khu dân cư nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sắc xanh trên phố biển

Vũng Tàu được nhiều du khách ví như thiên đường nghỉ dưỡng, không chỉ bởi có ưu thế biển mà còn bởi không gian xanh-sạch-đẹp. Thế nên khi tìm kiếm từ khóa "nơi đáng sống" ở Việt Nam trên mạng internet, Vũng Tàu là 1 trong những địa danh được xướng danh nhiều nhất bằng vô vàn "mỹ từ" nhờ sự khác biệt đó. Đây là niềm tự hào rất riêng, nhẹ nhàng mà sâu lắng của người dân phố biển, nhất là những người sinh ra và lớn lên cùng những hàng cây cổ thụ của vùng đất này.

Nộ lực của "thành phố biển" trong việc xây dựng không gian xanh-sạch-đẹp

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 12/11/2026.