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Đến năm 2030, phấn đấu 60% xã có thương nhân kinh doanh online | Vươn Khơi - Ngày 15/11/2026

Kinh tế
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 15/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Đến năm 2030, phấn đấu 60% xã có thương nhân kinh doanh online

Thương mại điện tử đang mở ra cơ hội mới để các địa phương mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế số. Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 60% số xã và đơn vị hành chính tương đương có thương nhân kinh doanh trực tuyến.

Đến năm 2030, phấn đấu 60% xã có thương nhân kinh doanh online | Vươn Khơi - Ngày 15/11/2026- Ảnh 1.

Nhân viên siêu thị đang sắp xếp hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại trung tâm thương mại

Ấm tình Ngày hội Đại đoàn kết

Hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, từ ngày 18 đến 24/11, các địa phương khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng thời tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ giữa người dân tại các khu phố, ấp. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển địa phương.

Đến năm 2030, phấn đấu 60% xã có thương nhân kinh doanh online | Vươn Khơi - Ngày 15/11/2026- Ảnh 2.

Người dân tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục cộng đồng tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh

Quê hương thứ hai của người nước ngoài

Là vùng đất có tiến trình hội nhập lâu đời, khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh từ lâu không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi sinh sống của nhiều chuyên gia và người lao động đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau. Không chỉ mang đến những kinh nghiệm, tri thức và nét văn hóa riêng, qua thời gian, nhiều người còn tìm thấy ở nơi đây những tình bạn, tình yêu và sự gắn bó thân thuộc. Với họ, vùng đất từng xa lạ khi mới đặt chân đến giờ đã trở thành quê hương thứ hai.

Đến năm 2030, phấn đấu 60% xã có thương nhân kinh doanh online | Vươn Khơi - Ngày 15/11/2026- Ảnh 3.

Anh Chan Kuo Hon cùng bạn đi dạo, tập thể dục thư giãn tại không gian công cộng ven sông trong lành

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 15/11/2026. 

Danh sách tập

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