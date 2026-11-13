Hơn 9,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ | Vươn Khơi - Ngày 13/11/2026

Hơn 9,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ
TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 9,4 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, ghi nhận thông tin khám sức khỏe hoặc đang được theo dõi, điều trị và quản lý sức khỏe định kỳ, đạt trên 73% dân số.
Để giới trẻ chạm vào hồn gốm Bình Dương
Gốm Bình Dương không chỉ là dấu ấn của một làng nghề truyền thống, mà còn là một phần di sản văn hóa cần được tiếp nối qua các thế hệ. Để những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ, nhiều hoạt động trải nghiệm đang mở ra cơ hội để giới trẻ trực tiếp khám phá, cảm nhận và thêm yêu nghề gốm truyền thống.
Chùa Nam Sơn - dấu ấn văn hóa Khmer nơi phố biển
Giữa không gian biển và núi của Vũng Tàu có một ngôi chùa mang dáng vẻ rất khác biệt. Đó là chùa Nam Sơn – ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer duy nhất tại phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.
Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc, những tượng thần và linh vật đặc trưng, nơi đây còn là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Khmer đang sinh sống tại vùng biển phía đông và các tỉnh lân cận.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 13/11/2026.