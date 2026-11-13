Hơn 9,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ | Vươn Khơi - Ngày 13/11/2026

Hơn 9,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 9,4 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, ghi nhận thông tin khám sức khỏe hoặc đang được theo dõi, điều trị và quản lý sức khỏe định kỳ, đạt trên 73% dân số.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người dân tại TP. Hồ Chí Minh nhằm phát hiện sớm bệnh lý và quản lý sức khỏe cộng đồng

Để giới trẻ chạm vào hồn gốm Bình Dương

Gốm Bình Dương không chỉ là dấu ấn của một làng nghề truyền thống, mà còn là một phần di sản văn hóa cần được tiếp nối qua các thế hệ. Để những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ, nhiều hoạt động trải nghiệm đang mở ra cơ hội để giới trẻ trực tiếp khám phá, cảm nhận và thêm yêu nghề gốm truyền thống.

Du khách và các bạn trẻ chăm chú theo dõi nghệ nhân trình diễn kỹ thuật tạo hình sản phẩm gốm thủ công truyền thống tại Bình Dương

Chùa Nam Sơn - dấu ấn văn hóa Khmer nơi phố biển

Giữa không gian biển và núi của Vũng Tàu có một ngôi chùa mang dáng vẻ rất khác biệt. Đó là chùa Nam Sơn – ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer duy nhất tại phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc, những tượng thần và linh vật đặc trưng, nơi đây còn là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Khmer đang sinh sống tại vùng biển phía đông và các tỉnh lân cận.

Đông đảo phật tử và đồng bào Khmer tham dự nghi lễ sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tại chùa Nam Sơn (Vũng Tàu)

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 13/11/2026.