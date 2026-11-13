CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Hơn 9,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ | Vươn Khơi - Ngày 13/11/2026

Kinh tế
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 13/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Hơn 9,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 9,4 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, ghi nhận thông tin khám sức khỏe hoặc đang được theo dõi, điều trị và quản lý sức khỏe định kỳ, đạt trên 73% dân số.

Hơn 9,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ | Vươn Khơi - Ngày 13/11/2026 - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người dân tại TP. Hồ Chí Minh nhằm phát hiện sớm bệnh lý và quản lý sức khỏe cộng đồng

Để giới trẻ chạm vào hồn gốm Bình Dương

Gốm Bình Dương không chỉ là dấu ấn của một làng nghề truyền thống, mà còn là một phần di sản văn hóa cần được tiếp nối qua các thế hệ. Để những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ, nhiều hoạt động trải nghiệm đang mở ra cơ hội để giới trẻ trực tiếp khám phá, cảm nhận và thêm yêu nghề gốm truyền thống.

Hơn 9,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ | Vươn Khơi - Ngày 13/11/2026 - Ảnh 2.

Du khách và các bạn trẻ chăm chú theo dõi nghệ nhân trình diễn kỹ thuật tạo hình sản phẩm gốm thủ công truyền thống tại Bình Dương

Chùa Nam Sơn - dấu ấn văn hóa Khmer nơi phố biển

Giữa không gian biển và núi của Vũng Tàu có một ngôi chùa mang dáng vẻ rất khác biệt. Đó là chùa Nam Sơn – ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer duy nhất tại phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc, những tượng thần và linh vật đặc trưng, nơi đây còn là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Khmer đang sinh sống tại vùng biển phía đông và các tỉnh lân cận.

Hơn 9,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ | Vươn Khơi - Ngày 13/11/2026 - Ảnh 3.

Đông đảo phật tử và đồng bào Khmer tham dự nghi lễ sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tại chùa Nam Sơn (Vũng Tàu)

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 13/11/2026.

Danh sách tập

Giảm lãi suất, tăng vốn sản xuất | Vươn Khơi - Ngày 12/11/2026

Giảm lãi suất, tăng vốn sản xuất | Vươn Khơi - Ngày 12/11/2026

Kinh tế 18:52 12/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 12/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Hội đồng Thủ công thế giới khảo sát làng nghề gốm sứ Bình Dương | Vươn Khơi - Ngày 11/11/2026

Hội đồng Thủ công thế giới khảo sát làng nghề gốm sứ Bình Dương | Vươn Khơi - Ngày 11/11/2026

Xã hội 20:07 11/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 11/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026

Người trẻ lan tỏa tình yêu mỹ thuật | Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026

Thời sự 19:00 10/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 10/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 6/11/2026

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 6/11/2026

Xã hội 20:03 06/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Gìn giữ hồn nghề - mở lối phát triển du lịch I Vươn Khơi - Ngày 5/11/2026

Gìn giữ hồn nghề - mở lối phát triển du lịch I Vươn Khơi - Ngày 5/11/2026

Thời sự 20:52 05/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro trên môi trường số I Vươn Khơi - Ngày 4/11/2026

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro trên môi trường số I Vươn Khơi - Ngày 4/11/2026

Thời sự 20:23 04/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 3/11/2026

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 3/11/2026

Thời sự 19:05 03/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 3/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026

Kinh tế 21:11 01/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026

Thời sự 20:01 29/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Các chương trình khác