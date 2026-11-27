Người trẻ kể chuyện văn hóa qua thiết kế sáng tạo | Vườn sao mai

Văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu truyền từ quá khứ, mà còn hiện diện trong cách mỗi thế hệ sáng tạo và kết nối với cuộc sống. Với người trẻ, việc tiếp nối bản sắc truyền thống có thể bắt đầu từ những ý tưởng gần gũi và mang dấu ấn riêng.

Tại Asha Studio, hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam được biến tấu thành sản phẩm đèn trang trí mang tên Nola. Giữ lại dáng chóp đặc trưng của nón lá, thiết kế được cách điệu theo phong cách tối giản, phù hợp với nhiều không gian sống hiện đại.

Để hoàn thiện sản phẩm, nhóm sáng tạo đã dành nhiều thời gian nghiên cứu hình dáng, kết cấu và kỹ thuật sản xuất. Đèn Nola sử dụng vật liệu nhựa PLA có nguồn gốc sinh học, đồng thời thể hiện mong muốn kết hợp yếu tố văn hóa với tư duy thiết kế và công nghệ mới.

Không dừng lại ở việc tái hiện một biểu tượng truyền thống, các bạn trẻ hướng đến đưa hình ảnh văn hóa Việt vào đời sống thường ngày. Qua đó, mỗi người có thể tiếp cận, sử dụng và cảm nhận những giá trị quen thuộc theo cách riêng.

Từ chiếc nón lá đến những ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống, hành trình sáng tạo của Asha Studio cho thấy văn hóa luôn có khả năng vận động và làm mới khi được thế hệ trẻ tiếp nối.

Vườn sao mai mời quý khán giả cùng theo dõi câu chuyện thú vị về cách người trẻ kể chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ sáng tạo hôm nay trên kênh YouTube HTV3.