Bản lĩnh đối mặt: Hai nút thắt tâm lý khiến cô gái khó buông bỏ trong chuyện tình yêu

Tại "Bản lĩnh đối mặt", anh Lưu Tuấn (35 tuổi, kinh doanh quán cà phê tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ về thế tiến thoái lưỡng nan của người cô ruột là cô Tư.

Khách mời Lưu Tuấn mang đến chương trình câu chuyện của người cô ruột



Khi con gái 25 tuổi muốn kết hôn với bạn trai có gia cảnh khó khăn, cô Tư rơi vào trạng thái bối rối. Nếu không ngăn cản, cô sợ con gái chịu cực khổ. Thế nhưng, nếu cấm đoán gay gắt, cô lại lo con phản kháng và bất chấp.

Ngoài ra, cô Tư từng đặt điều kiện rằng cô không cần chàng trai hứa hẹn mà chỉ cần anh làm được. Tuy nhiên, khi Tiến sĩ Tô Nhi A hỏi cụ thể cô Tư muốn chàng trai làm điều gì, anh Tuấn thừa nhận gia đình chưa xác định rõ. Chính sự mơ hồ kết hợp với cách truyền đạt mang tính ngăn chặn đã đẩy hai mẹ con vào thế đối đầu căng thẳng.

Theo khách mời, cô Tư vẫn chưa xác định rõ mong muốn của mình

Đặc biệt, Tiến sĩ Tô Nhi A đặt ra góc nhìn về tâm lý bên trong cô gái 25 tuổi. Nữ chuyên gia nhận định một người chưa từng làm việc nhà khi đối diện quá nhiều áp lực từ gia đình bạn trai có thể cũng đang mệt mỏi. Thế nhưng, cô vẫn khăng khăng theo đuổi cuộc tình này vì hai nguyên nhân tâm lý phổ biến.

Thứ nhất, cách cấm cản gay gắt của người mẹ vô tình khiến cô gái muốn cố chấp đến cùng để chứng minh mình đúng. Thứ hai, cô rất dễ mắc kẹt trong bẫy "bắt cóc đạo đức" khi đối phương có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, người trong cuộc thường dằn vặt rằng nếu chia tay lúc bạn trai đang vất vả, bản thân sẽ bị xem là người bạc tình.

Bản lĩnh đối mặt: Đôi khi điều con cần là được lắng nghe thay vì bị phán xét

Để tháo gỡ nút thắt này, Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên phụ huynh chuyển từ giọng điệu gay gắt sang tâm thế lắng nghe và phân tích rạch ròi.

Nữ chuyên gia cho rằng phụ huynh cần cho con cơ hội để được nói ra



Người mẹ nên nói rõ với con rằng nếu không đủ sức kham nổi, việc dừng lại hoàn toàn hợp lý chứ không hề tàn nhẫn. Thậm chí, nếu bước vào nhà chồng khi chưa biết làm việc gì, cô gái còn có nguy cơ trở thành gánh nặng cho gia đình của họ.

Đồng thời, nữ chuyên gia nhấn mạnh ranh giới can thiệp khi con cái đã 25 tuổi đã vượt qua mốc 18 tuổi cần người giám hộ.

Ở giai đoạn này, thay vì cố kiểm soát cuộc đời con, phụ huynh chỉ nên đưa ra cảnh báo rõ ràng rồi học cách quản lý cảm xúc của mình. Khi được lắng nghe mà không bị phán xét, người con mới có không gian tự đánh giá và đưa ra quyết định sáng suốt.

Khi được lắng nghe mà không bị phán xét, người con mới đưa ra quyết định sáng suốt

Trong khi đó, MC Hải Yến đồng cảm từ chính trải nghiệm thực tế của bản thân. Nữ MC kể lại ngày chị yêu chồng hiện tại, mẹ chị từng hoàn toàn không đồng ý vì thương con gái út. Tuy nhiên, thay vì cấm đoán cực đoan, mẹ chị chỉ gạch đầu dòng từng tình huống khó khăn có thể xảy ra rồi đặt ranh giới rõ ràng.

Từ chính trải nghiệm của bản thân, MC Hải Yến thể hiện sự đồng cảm đối với cô Tư



Mẹ của MC Hải Yến từng nói con gái phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, sướng tự hưởng và khổ tự chịu. Bà không hứa hẹn hậu thuẫn sau hôn nhân mà im lặng quan sát cách con gái vận hành cuộc sống. Kết quả là chỉ sau 6 tháng, mẹ chị đã thay đổi thái độ khi thấy con gái kiên định chọn người có trách nhiệm và tự lo được cho bản thân.

Sau 6 tháng, mẹ của MC Hải Yến đã thay đổi thái độ khi thấy con gái kiên định chọn người bạn đời có trách nhiệm

Lắng nghe những chia sẻ trên, anh Lưu Tuấn cũng rút ra bài học cho chính mình ở tuổi 35. Nam khách mời thừa nhận câu chuyện của em họ khiến anh muốn trì hoãn kế hoạch kết hôn thêm vài năm. Thay vào đó, anh quyết định tập trung xây dựng sự nghiệp và nhà cửa ổn định trước khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc.

"Bản lĩnh đối mặt" được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=0R4M-YimVLI&t=1284s