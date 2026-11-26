Vợ chồng son gặp nhau tình cờ tại Hà Lan

Xuất hiện trong tập 45 Vợ chồng son, anh Matthias De Wit và chị Hồng Phấn mang đến câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một lần tình cờ gặp gỡ tại Amsterdam (Hà Lan).

Anh Matthias là người Bỉ hiện làm việc tại Hà Lan, từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân

Chị Hồng Phấn, 32 tuổi, đang kinh doanh trong lĩnh vực phòng khám thẩm mỹ tại TP. Hồ Chí Minh

Chị Hồng Phấn kể, cách đây khoảng 4 năm, sau khi chia tay bạn trai cũ, chị quyết định thực hiện chuyến du lịch một mình qua Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan. Trong hai ngày cuối ở Amsterdam, vì cảm thấy buồn và có phần nhàm chán, chị mở ứng dụng hẹn hò để tìm người trò chuyện. Trùng hợp đúng dịp King’s Day tại Hà Lan, anh Matthias cũng có thời gian rảnh vì văn phòng đóng cửa. Vốn không thường xuyên sử dụng ứng dụng hẹn hò, anh bất ngờ mở ứng dụng và cả hai nhanh chóng kết nối.

Dù có nhiều người cùng trò chuyện, anh Matthias là người duy nhất chị đồng ý gặp trực tiếp vì chị Hồng Phấn không thích kéo dài việc làm quen qua mạng

Lần đầu nhìn thấy người đàn ông cao lớn, mặc vest và xách cặp bước vào, chị lập tức có thiện cảm. Sau buổi gặp, anh tiếp tục mời chị đi ăn tối trước khi chị trở về Việt Nam.

Trong bữa ăn, chị nửa đùa nửa thật ngỏ lời mời anh về Việt Nam thăm mình. Không ngờ, chỉ hai tháng sau, anh Matthias thực sự trở lại. Sau chuyến thăm kéo dài hai tuần, anh nhận ra mình đã dành tình cảm sâu đậm cho chị. Hiện tại, cả hai đã bên nhau khoảng 4 năm và đăng ký kết hôn chưa lâu.

Bộ đồ "siêu nhân hồng" và màn cười ngặt nghẽo của chồng Tây

Một trong những kỷ niệm khiến chị Hồng Phấn nhớ mãi là lần chuẩn bị đi ăn tối cùng chồng tại một nhà hàng ở châu Âu. Khi ấy, chị diện bộ jumpsuit màu hồng liền thân, kéo khóa từ trên xuống dưới, trông giống hình ảnh "siêu nhân hồng". Chị rất tự tin với lựa chọn trang phục của mình và hào hứng rủ chồng đi ăn. Thế nhưng, phản ứng của anh Matthias lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Vừa nhìn thấy vợ, anh cùng con của mình đã bật cười ngặt nghẽo

Theo anh Matthias, sự việc xuất phát từ khác biệt văn hóa. Ở châu Âu, việc ăn mặc khi đến nhà hàng thường được chú trọng hơn, đặc biệt với những địa điểm yêu cầu trang phục lịch sự. Trong khi đó, chị Hồng Phấn vốn quen với phong cách thoải mái, năng động, lại đang trong chuyến du lịch nên không nghĩ bộ đồ ấy có gì không phù hợp.

Khi được hỏi mong muốn điều gì ở người bạn đời, chị Hồng Phấn chỉ mong hai người có thêm thời gian ở cạnh nhau. Hiện tại, cả hai vẫn chưa thể sống chung một nhà do anh có con và những trách nhiệm gia đình tại nơi sinh sống, còn chị có công việc cùng cha mẹ ở Việt Nam

Về phía anh Matthias, anh khẳng định chưa bao giờ muốn vợ phải thay đổi điều gì. Với anh, chị vẫn luôn xinh đẹp và đáng yêu như ngày đầu gặp gỡ. Câu chuyện của cặp đôi cho thấy, dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay khoảng cách địa lý, sự thấu hiểu và trân trọng cá tính của nhau vẫn là điều quan trọng để giữ gìn tình yêu.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g20 thứ Hai hàng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=eiYanwJN4lo&t=1180s