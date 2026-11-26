Đội Bánh Bao tạo lợi thế từ vòng đầu tiên tại Tranh tài đọ sức

Mở đầu chương trình Tranh tài đọ sức, hai đội Cá Voi và Bánh Bao lần lượt giới thiệu các thành viên và bước vào vòng Tranh tài.

Phần thi gồm hai lượt đối kháng dành cho phụ huynh và các bé, mỗi lượt có 10 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực như văn hóa, địa lý, khoa học và đời sống. Người chơi có thể sử dụng quyền sửa sai và quyền phản đòn để tăng cơ hội ghi điểm.

Hai đội cùng thể hiện sự nhanh nhạy qua những câu hỏi kiến thức ở vòng Tranh tài

Ở lượt thi dành cho phụ huynh, đội Cá Voi đạt 40 điểm, trong khi đội Bánh Bao tạm dẫn trước với 55 điểm.

Bước sang vòng đấu của các thành viên nhí, Minh Châu và Hà Mi liên tục giành lấy cơ hội trả lời để ghi điểm

Bước sang phần thi của các thành viên nhí, Minh Châu thể hiện sự nhanh nhạy qua những câu hỏi về toán học, âm nhạc và kiến thức tự nhiên. Hà Mi cũng nỗ lực tìm kiếm đáp án, giúp đội Cá Voi duy trì thế cạnh tranh.

Đội Bánh Bao dành lợi thế tại vòng đầu với số điểm dẫn trước là 135 điểm

Khép lại vòng Tranh tài, đội Cá Voi có 90 điểm, còn đội Bánh Bao đạt 135 điểm, tạo lợi thế ban đầu trước khi bước vào những thử thách tiếp theo.

Tập 10 Tranh tài đọ sức 2 khép lại với những màn tranh tài hào hứng, đồng thời mang đến những khoảnh khắc gần gũi giữa cha mẹ và con. Qua các thử thách, chương trình tiếp tục lan tỏa ý nghĩa của sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu trong gia đình.