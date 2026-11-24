Mắt tinh, tay lẹ, Công Huy giành quyền lựa chọn tại Song tài thách đấu 2

Tập 28 "Song tài thách đấu 2" tiếp tục mang đến những màn tranh tài hài hước. Ở vòng thi "Thử tài thách trí", các nghệ sĩ thử sức với trò chơi "Đấu đá lẫn nhau". Bốn nghệ sĩ phải nhanh chóng quan sát hình ảnh và đưa ra đáp án chính xác để ghi điểm.

Công Huy thể hiện sự nhanh nhạy, dẫn đầu với 7 điểm

Nhờ đó, Công Huy giành quyền chọn đồng đội và quyết định kết hợp cùng Lê Trang. Trong khi đó, Hứa Minh Đạt trở thành đồng đội của Vũ Phương Linh.

Hứa Minh Đạt và Phương Linh chiến thắng nhờ màn bứt phá tại Song tài thách đấu 2

Bước vào vòng "Song tài thách đấu", các nghệ sĩ đối mặt thử thách kết hợp leo dây và giải đố âm nhạc. Lê Trang gây ấn tượng với khả năng leo dây và chinh phục mức 25 điểm.

Trong khi đó, Hứa Minh Đạt cùng Phương Linh cũng nỗ lực tích lũy điểm qua các câu hỏi âm nhạc

Khép lại ba vòng tranh tài, đội Hứa Minh Đạt - Vũ Phương Linh giành chiến thắng với 110 điểm, nhận giải thưởng 7 triệu đồng. Đội Công Huy - Lê Trang đạt 85 điểm và nhận 5 triệu đồng.



Cả hai đội nhận được phần thưởng sau những phần thi hết mình

Với sự dẫn dắt duyên dáng của hai MC Duy Khương và Sở Lam, cùng tinh thần lăn xả của các khách mời, tập 28 "Song tài thách đấu" tiếp tục mang đến không khí giải trí vui nhộn cho khán giả.

"Song tài thách đấu 2" phát sóng lúc 20 giờ thứ Ba hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

