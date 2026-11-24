Nam Khánh, Lê Minh Ngọc là các thực khách của "Quán ăn hạnh phúc" tập 46

Quán ăn hạnh phúc: Từ mì lạnh đến gà phô mai cay

Trong "Quán ăn hạnh phúc", Nam Khánh và Lê Minh Ngọc thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Hàn Quốc. Mỗi món mang đến một hương vị và trải nghiệm riêng.

Mở đầu thực đơn là mì lạnh, lựa chọn phù hợp với thời tiết nóng bức tại TP. Hồ Chí Minh. Nước dùng được nấu cùng lê, rau củ và trái cây để tạo vị ngọt thanh. Trong khi đó, sợi mì làm từ kiều mạch mang đến kết cấu riêng.

Mì lạnh với nước dùng được nấu cùng lê, rau củ và trái cây để tạo vị ngọt thanh

Lê Minh Ngọc thích thú với phần đá bào ăn kèm, tạo cảm giác mát lạnh khi thưởng thức. Anh cũng chia sẻ thường dùng mì lạnh vào cuối bữa ăn. Tuy nhiên, lần này, món ăn được chọn để mở đầu thực đơn lại mang đến trải nghiệm mới.

Kimbap phủ trứng cá chuồn gây chú ý bởi lớp trứng cá bên ngoài

Tiếp đó, kimbap phủ trứng cá chuồn gây chú ý bởi lớp trứng cá bên ngoài. Khi ăn, thực khách cảm nhận những hạt trứng nổ lộp độp vui miệng. Lê Minh Ngọc đánh giá phần cơm được dàn mỏng vừa phải. Nam Khánh lại yêu thích độ dẻo và cách cuộn chắc tay của món ăn.

Thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt tạo sự cân bằng giữa lớp vỏ giòn và phần thịt mềm

Bên cạnh đó, thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt tạo sự cân bằng giữa lớp vỏ giòn và phần thịt mềm. Lê Minh Ngọc nhận xét nước sốt có vị chua nhẹ, ngọt vừa. Trong khi đó, Nam Khánh liên tưởng lớp sốt óng ánh đến món kẹo hồ lô tanghulu.

Gà không xương sốt phô mai cay - món đầu tiên để MoonGo khởi nghiệp

Đặc biệt, gà không xương sốt phô mai cay là món gắn với câu chuyện khởi đầu của nhà hàng MoonGo. Nam Khánh đánh giá sự kết hợp giữa thịt gà, phô mai và vị cay tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Set chân giò và ba chỉ hầm thảo mộc cũng chinh phục Lê Minh Ngọc

Ngoài ra, set chân giò và ba chỉ hầm thảo mộc cũng chinh phục Lê Minh Ngọc. Thịt mềm, béo nhưng vẫn giữ kết cấu. Khi dùng cùng rau củ, tỏi bào và sốt tương đậu, món ăn càng thêm đậm đà.

Quán ăn hạnh phúc kể chuyện văn hóa qua món cơm trộn

Khép lại thực đơn là cơm trộn, món ăn quen thuộc của người Hàn Quốc. Nam Khánh gợi mở câu chuyện về hoàn cảnh hình thành món ăn. Theo chia sẻ của anh, trong những giai đoạn khó khăn, người dân tận dụng nguyên liệu sẵn có để kết hợp thành một món ăn.

Cơm trộn được yêu thích nhờ sự hòa quyện của nhiều thành phần

Ngày nay, cơm trộn được yêu thích nhờ sự hòa quyện của nhiều thành phần. Lê Minh Ngọc cảm nhận rõ các tầng hương vị và kết cấu. Đó là vị cay, độ giòn của rau củ, độ dai của nấm, vị ngọt từ thịt và độ béo của trứng.

Qua từng món ăn, chuyến khám phá của hai khách mời không chỉ dừng ở trải nghiệm vị giác. Những câu chuyện phía sau thực đơn còn mở ra góc nhìn về văn hóa ẩm thực Hàn Quốc.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19h thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.



