Vợ chồng son: Một ánh nhìn qua gương khiến chàng trai trúng "tiếng sét ái tình"

Trong tập 45 Vợ chồng son, chị Phan Thị Quỳnh Mơ, 44 tuổi, hiện kinh doanh spa tại Biên Hòa (Đồng Nai), cùng anh Trần Lê Cao Nguyên, 32 tuổi, chủ một salon tóc nam, chia sẻ câu chuyện tình yêu có khởi đầu khá đặc biệt.

Cơ duyên gặp gỡ của cả hai bắt đầu cách đây khoảng 4 năm. Khi ấy, chị Quỳnh Mơ đưa con đến tiệm tóc của anh Cao Nguyên

Trong lúc anh đang cắt tóc cho con, chị vô tình nhìn vào gương và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Chị kể khoảnh khắc ấy khiến bản thân bất ngờ, có chút ngượng ngùng.

Về phía anh Cao Nguyên, đó cũng là lần đầu anh chú ý đặc biệt đến người phụ nữ này. Anh thừa nhận đã bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, chị Quỳnh Mơ lớn hơn anh 12 tuổi, lại từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con nên anh hiểu rằng việc chinh phục chị không hề dễ dàng

Sau lần gặp tại salon, anh nhiều lần chủ động mời chị đi uống cà phê nhưng đều nhận được lời từ chối. Chị Quỳnh Mơ cho biết thời điểm đó mình chưa có ý định tìm hiểu thêm ai nên không đồng ý những lời hẹn của anh. Dù vậy, anh Cao Nguyên vẫn kiên trì tìm cơ hội để được gần gũi và trò chuyện với chị.

Kiên trì "trồng cây si", chờ đúng thời điểm để chinh phục chị đẹp rồi trở thành vợ chồng son

Cơ hội đến khi chị Quỳnh Mơ kết thúc mối quan hệ tình cảm trước đó. Trong một lần buồn và ở nhà một mình, chị bất ngờ nhắn tin hỏi anh có muốn sang uống chút đồ cùng mình hay không. Anh Cao Nguyên lập tức nắm lấy cơ hội.

Chị hài hước kể rằng sau nhiều lần từ chối, cuối cùng chính chị lại là người chủ động nhắn tin cho anh

Từ cuộc gặp ấy, tình cảm của cả hai dần phát triển. Khoảng cách 12 tuổi không còn là trở ngại lớn khi anh Cao Nguyên luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và mong muốn đồng hành cùng chị. Hiện tại, hai người đã sống bên nhau hơn 5 năm.

Một trong những điều khiến khán giả thêm xúc động là chuyện tình của cặp đôi chưa được sự chấp nhận từ gia đình

Chị Quỳnh Mơ gửi lời nhắn đến mẹ, mong mẹ đừng buồn và hãy cho chị thời gian để chứng minh lựa chọn của mình. Chị tin rằng lần này bản thân đã tìm được người phù hợp và sẽ có được hạnh phúc.

Về phía anh Cao Nguyên, anh cũng gửi lời đến mẹ vợ, mong được đón nhận như một thành viên trong gia đình. Anh khẳng định sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc, mang lại hạnh phúc và ở bên chị Quỳnh Mơ suốt cuộc đời

Câu chuyện của cặp đôi là minh chứng rằng tuổi tác không phải yếu tố quyết định hạnh phúc. Điều quan trọng hơn cả là sự chân thành, cảm giác an toàn và tình yêu mà hai người dành cho nhau. Từ ánh nhìn qua gương tại một tiệm tóc, anh Cao Nguyên đã tìm thấy người phụ nữ mà mình muốn gắn bó lâu dài.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g20 thứ Hai hàng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=eiYanwJN4lo&t=1180s