Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 47: Nhà hàng cơm lươn

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 47, Nam Khánh và Lê Minh Ngọc hào hứng khám phá ẩm thực Nhật Bản tại "Nhà hàng cơm lươn". Từ những món ăn hấp dẫn đến cách thưởng thức cơm lươn độc đáo, cả hai không khỏi thích thú trước hương vị và nét văn hóa đặc trưng của xứ sở Hoa Anh Đào.

"Quán ăn hạnh phúc" hứa hẹn sẽ đưa thực khách đến thưởng thức món ngon từ những nhà hàng sang trọng đến các hàng quán bình dân trên khắp TP. Hồ Chí Minh, qua đó giúp khán giả hiểu hơn về ẩm thực, từ nguyên liệu đến cách chế biến cũng như câu chuyện của những người làm nghề, các chủ kinh doanh ẩm thực của Thành phố.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.